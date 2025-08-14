Wisznice. Przyczepa uderzyła w dom. Na szczęście w środku nikogo akurat nie było Źródło: KM PSP Biała Podlaska

Służby dostały zgłoszenie w czwartek (14 sierpnia) o godz. 10.16. Przyczepa ze zbożem uderzyła w drewniany dom przy ul. Kościelnej w Wisznicach.

- Szacuję, że przyczepa ważyła, razem z towarem, około 10 ton. Całe szczęście, że nikomu nic się nie stało – mówi młodszy kapitan Marek Waszczuk z Komendy Miejskiej PSP Biała Podlaska.

Uderzyła w narożnik domu Źródło: PSP Biała Podlaska

Uderzyła w, stojący obok drogi, dom

Dodaje, że ze wstępnych oględzin wynika, że wracający z pola rolnik prawidłowo poczepił przyczepę do ciągnika.

- Z jakiegoś jednak powodu zerwał się jednak tak zwany lonek, czyli bolec łączący ciągnik z dyszlem przyczepy. Ta odczepiła się i podczas jazdy uderzyła w, stojący obok drogi, dom – wyjaśnia strażak.

Zerwał się tzw. lonek, czyli bolec łączący ciągnik z dyszlem przyczepy Źródło: PSP Biała Podlaska

Na miejscu nadzór budowlany oraz pogotowie energetyczne

Oprócz policji, na miejsce wezwano też pogotowie energetyczne oraz przedstawicieli powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.

- Przyczepa zniszczyła bowiem przyłącze energetyczne oraz ścianę konstrukcyjną budynku. Nadzór budowlany będzie decydował, czy dom nadaje się do naprawy – zaznacza mł. kpt. Waszczuk.

W domu nikogo nie było

Na miejscu były dwa zastępy straży pożarnej – z OSP Wisznice oraz PSP Biała Podlaska. Policja ustala szczegóły zdarzenia.

- Na szczęście w domu, w momencie uderzenia przyczepy nikogo nie było - mówi nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

Nikomu nic się nie stało Źródło: PSP Biała Podlaska