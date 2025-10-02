Tragiczny pożar. Nie żyje 82-letni mężczyzna, jedna osoba w szpitalu

Do tragicznego pożaru doszło w środę (1 października) po południu w miejscowości Sewerynówka w gminie Siemień. Ogień całkowicie objął dom jednorodzinny. Strażacy znaleźli wewnątrz ciało prawdopodobnie 82-letniego właściciela budynku.
Jak przekazała policja, zgłoszenie o pożarze dotarło do służb przed godziną 18. Na miejsce natychmiast skierowano strażaków, policję i pogotowie ratunkowe. W chwili ich przyjazdu cały dom był już w ogniu, uniemożliwiając wejście do środka.
Wiadomo, że znajomy właściciela próbował dostać się do budynku, by pomóc mężczyźnie. 37-latek doznał oparzeń i został przetransportowany do szpitala w Łęcznej.
Po ugaszeniu pożaru strażacy odnaleźli w domu ciało starszego mężczyzny. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzili czynności procesowe do późnych godzin nocnych. W czwartek działania kontynuowane są z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa.
Ciało zostanie zabezpieczone celem przeprowadzenia sekcji zwłok. Dokładne przyczyny i okoliczności tragedii ma wyjaśnić prowadzone postępowanie.
Autorka/Autor: ms/PKoz
Źródło: tvn24.pl
