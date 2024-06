Według sondażu exit poll Ipsos dla TVN24 mandaty do europarlamentu w okręgu numer osiem (obejmuje województwo lubelskie) wywalczyła lubelska posłanka KO Marta Wcisło oraz - startujący z list PiS - "spadochroniarz" Mariusz Kamiński. Badanie Ipsos wskazuje, że brukselski weteran Jacek Saryusz-Wolski z PiS nie ma szans na wygraną.

Oboje uczestniczyli w maju w przedwyborczej debacie w telewizji. Do ostrej wymiany zdań doszło na parkingu gdy wyszli już ze studia.

Sondaż: Mariusz Kamiński europosłem, Wcisło też

Zgodnie z sondażem exit poll Ipsos dla TVN24 oboje zdobyli mandaty do europarlamentu. Mariusz Kamiński jest w okręgu, z którego startował, "spadochroniarzem". Według badania Ipsos zdobył 113 528 głosów. Marta Wcisło z kolei uzyskała niewiele mniejsze poparcie. Zgodnie z sondażem zagłosowało na nią 109 707 wyborców.

Kamiński był w latach 2019-23 ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Dostał się do Sejmu po ostatnich wyborach parlamentarnych. Miał ponad 44,1 tys. głosów. Stracił jednak mandat (razem z Maciejem Wąsikiem ) po tym jak w grudniu 2023 roku sąd skazał go na dwa lata bezwzględnego pozbawienia wolności w związku z operacją CBA w latach 2006-2007 (Kamiński był wtedy szefem CBA, a Wąsik jego zastępcą).

W styczniu 2024 roku prezydent Andrzej Duda ułaskawił Kamińskiego i Wąsika. Ten ostatni startował w wyborach do europarlamentu z okręgu obejmującego woj. podlaskie oraz warmińsko-mazurskie, a Kamiński – właśnie z okręgu obejmującego Lubelszczyznę.

Lubelska posłanka Marta Wcisło otwierała natomiat listę KO. Na Wiejską trafiła w 2019 roku. W zeszłorocznych wyborach parlamentarnych również startowała z pierwszego miejsca, uzyskując ponad 68,4 tys. głosów. Co było zdecydowanie najlepszym wynikiem na liście (startujący z drugiego miejsca poseł Michał Krawczyk miał ponad 12 tys.). Teraz, zgodnie z exit poll Ipsos, została europosłanką.

Sondaż exit poll Ipsos: Jacek Saryusz-Wolski bez mandatu

Mandatu w okręgu numer osiem nie wywalczył jednak Jacek Saryusz-Wolski. Startował z drugiego miejsca na liście PiS i jest absolutnym weteranem europarlamentu. Zasiada w nim nieprzerwanie od pierwszej "polskiej" kadencji w 2004 roku - aż do teraz.

To jeden z głównych negocjatorów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, później wieloletni filar PO w Brukseli. W 2017 roku został usunięty z Platformy Obywatelskiej po tym jak został kandydatem Polski (a były to czasy rządu Beaty Szydło) na stanowisko Przewodniczącego Rady Europejskiej, gdy o funkcję tę ubiegał się – w ramach kolejnej kadencji – Donald Tusk. Saryusz-Wolski od tamtej pory stał się zajadłym krytykiem Tuska i Platformy, związał się z PiS i zaczął zajmować coraz bardziej antyeuropejskie pozycje.