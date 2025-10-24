Zderzenie motocykli i roweru. Trzy osoby w szpitalu Źródło: KPP Parczew

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartkowe popołudnie, chwilę po godzinie 15, w miejscowości Siemień (woj. lubelskie), na drodze wojewódzkiej numer 815, doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem dwojga motocyklistów i rowerzysty.

Zdarzenie zarejestrowała kamera kierującego motocyklem, należącego do poruszającej się grupy motocyklowej, który jechał z tyłu. Policja opublikowała film ku przestrodze.

Jak ustaliła policja, prawdopodobną przyczyną zdarzenia było wymuszenie pierwszeństwa przejazdu przez 66- letniego rowerzystę. Mężczyzna miał zjechać ze ścieżki rowerowej w miejscu niedozwolonym, chcąc przeciąć drogę wojewódzką w kierunku drogi wewnętrznej, i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym w kierunku Parczewa motocyklem marki Honda kierowanym przez 33 -letnią mieszkankę powiatu lubartowskiego.

Jadący z tyłu 30-letni motocyklista, chcąc uniknąć zderzenia z nimi, gwałtownie zahamował, tracąc panowanie nad motocyklem marki Suzuki. Mężczyzna zjechał z drogi i wjechał do przydrożnego rowu.

Według wstępnych ustaleń policji do wypadku doszło z winy rowerzysty Źródło: KPP Parczew

Trzy osoby w szpitalu

- Rowerzysta i kierująca hondą 33-latka z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitali w Parczewie i Radzyniu Podlaskim. Najbardziej poszkodowany 30-letni mieszkaniec Lubartowa śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został przetransportowany do szpitala w Lubinie - przekazała mł. asp. Ewelina Semeniuk z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie.

Dodała, że kierująca 33-latka została poddana badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Kobieta była trzeźwa. Od pozostałych uczestników wypadku pobrano krew do badań.

Na miejscu do późnych godzin wieczornych ruch odbywał się wahadłowo, a policjanci wykonywali czynności procesowe.

Motocykliści i rowerzysta trafili do szpitali Źródło: KPP Parczew

Źródło: Google Maps