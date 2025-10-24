Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Dwoje motocyklistów i rowerzysta w szpitalu. Nagranie ku przestrodze

Zderzenie motocykli i roweru w Siemieniu
Zderzenie motocykli i roweru. Trzy osoby w szpitalu
Źródło: KPP Parczew
Na drodze wojewódzkiej numer 815 w miejscowości Siemień (Lubelskie) doszło do groźnego wypadku z udziałem dwojga motocyklistów i rowerzysty. Trzy osoby trafiły do szpitali.

W czwartkowe popołudnie, chwilę po godzinie 15, w miejscowości Siemień (woj. lubelskie), na drodze wojewódzkiej numer 815, doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem dwojga motocyklistów i rowerzysty.

Zdarzenie zarejestrowała kamera kierującego motocyklem, należącego do poruszającej się grupy motocyklowej, który jechał z tyłu. Policja opublikowała film ku przestrodze.

Jak ustaliła policja, prawdopodobną przyczyną zdarzenia było wymuszenie pierwszeństwa przejazdu przez 66- letniego rowerzystę. Mężczyzna miał zjechać ze ścieżki rowerowej w miejscu niedozwolonym, chcąc przeciąć drogę wojewódzką w kierunku drogi wewnętrznej, i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym w kierunku Parczewa motocyklem marki Honda kierowanym przez 33 -letnią mieszkankę powiatu lubartowskiego.

Jadący z tyłu 30-letni motocyklista, chcąc uniknąć zderzenia z nimi, gwałtownie zahamował, tracąc panowanie nad motocyklem marki Suzuki. Mężczyzna zjechał z drogi i wjechał do przydrożnego rowu.

Według wstępnych ustaleń policji do wypadku doszło z winy rowerzysty
Według wstępnych ustaleń policji do wypadku doszło z winy rowerzysty
Źródło: KPP Parczew
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Niestety 55-latka nie udało się uratować
Motocyklista nie żyje, kierująca autem trafiła do szpitala
Łódź
Zderzenie dwóch motocykli w gminie Jastrzębia
Zderzenie dwóch motocyklistów. Jeden z nich nie przeżył
WARSZAWA
Wypadek na rondzie ONZ
Motocyklista w szpitalu po zderzeniu z autem
WARSZAWA

Trzy osoby w szpitalu

- Rowerzysta i kierująca hondą 33-latka z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitali w Parczewie i Radzyniu Podlaskim. Najbardziej poszkodowany 30-letni mieszkaniec Lubartowa śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został przetransportowany do szpitala w Lubinie - przekazała mł. asp. Ewelina Semeniuk z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie.

Dodała, że kierująca 33-latka została poddana badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Kobieta była trzeźwa. Od pozostałych uczestników wypadku pobrano krew do badań.

Na miejscu do późnych godzin wieczornych ruch odbywał się wahadłowo, a policjanci wykonywali czynności procesowe.

Motocykliści i rowerzysta trafili do szpitali
Motocykliści i rowerzysta trafili do szpitali
Źródło: KPP Parczew
Źródło: Google Maps
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ng/gp

Źródło: tvn24.pl/KPP Parczew

Źródło zdjęcia głównego: KPP Parczew

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaDrogi w PolsceLubelskie
Czytaj także:
Michał Woś w drodze na zamknięte posiedzenie komisji śledczej ds. inwigilacji systemem Pegasus na terenie Sejmu
Żurek zareagował na wpis Wosia. "Tyle."
Polska
Jadowite pająki wyrzucone do kosza przy ul. Pilotów w Krakowie
Bio, zmieszane, jadowite. Wielkie pająki w koszu na śmieci
Kraków
Dokumenty wojskowe na prywatnej posesji
Wojskowe dokumenty w śmieciach na prywatnej działce. "Będą wyciągnięte konsekwencje"
Polska
Marsz Białych Aniołów w Mławie
Marsz Białych Aniołów w Mławie. Upamiętnili zamordowaną Maję
WARSZAWA
Japoński śmigłowcowiec JS Izumo, amerykański okręt desantowy USS Essex, australijski śmigłowcowiec HMAS Canberra i koreański okręt desantowy ROKS Marado, RIMPAC 2022
Mocarstwo przyspiesza zbrojenia. "Działania sąsiadów budzą poważne obawy"
Świat
Rodzące kobieta może otrzymać bezpłatne znieczulenie. Materiał "Faktów" TVN z 21 lipca
Zmiany w opiece okołoporodowej. Większy dostęp do znieczuleń i wsparcie po stracie ciąży
Zdrowie
Media antyspołecznościowe. Co poszło nie tak
Media antyspołecznościowe. Co poszło nie tak? 
BIZNES
Opady w Polsce
Radar opadów. Tak ulewy idą przez Polskę
METEO
Park Żerański widok z drona
Powstało wyjątkowe miejsce. Atrakcje na otwarcie nowego parku
WARSZAWA
Minister kultury i dziedzictwa narodowego i dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu podczas uroczystości przekazania obrazu
"Lato" wraca do Wrocławia. Zrabowany podczas wojny, odnaleziony na aukcji
Wrocław
QUIZ na 5tek
Mel Gibson, gdy czyta wiadomości z Polski... Quiz z wydarzeń tygodnia
Quizy
27 min
pc
Miliarderzy kopią bunkry. Czy boją się własnej technologii?
Kijek w kosmosie
Mateusz Morawiecki
Mentzen o "planie ostatecznego zrujnowania państwa". Morawiecki: to burza mózgów
Polska
Andrzej Duda
Mówił, że "tylko świnie siedzą w kinie", został pozwany. Sąd odroczył decyzje
Polska
Robert Janczewski
Uniewinniony w sprawie "Skóry" walczy o zadośćuczynienie. Pierwsza decyzja sądu
Kraków
pap_20241025_1YP
Polka ma zagrać u Mela Gibsona. Prawicowy bloger pisze do producentów
Martyna Nowosielska-Krassowska
Zderzenie na Wybrzeżu Helskim
Czołowe zderzenie na Wybrzeżu Helskim. Ranni
WARSZAWA
Nielegalna broń palna i narkotyki
Oskarżeni o przemyt i handel narkotykami. 25 osób na celowniku prokuratury
Wrocław
Delhi pogrążone w smogu
Zasiewają chmury, by walczyć ze smogiem
METEO
imageTitle
"Wołyń pamiętamy". Kibice Legii wnieśli transparent, Szachtar ustąpił
EUROSPORT
Leszek Miller
Problem z Leszkiem Millerem. Pięć cytatów, które cieszą rosyjską propagandę
Gabriela Sieczkowska
Jacek Kurski
Kierował propagandową TVP, teraz opowie o reformie mediów
Polska
Oskarżony Piotr G. na sali sądu w Kościerzynie
Przez 15 lat znęcał się nad córką, w jego piwnicy znaleziono ciała noworodków. Wyrok sądu
Trójmiasto
polski komitet olimpijski siedziba shutterstock_10964281_1
Giełda kryptowalut sponsorem PKOl. "Cała świta musiała pojechać do Monako"
BIZNES
Poszukiwany w sprawie zabójstwa kobiety w hotelu na Woli
Ciało uduszonej kobiety znaleziono w wannie. Jest list gończy
WARSZAWA
Port lotniczy Chartum - 16.04.2023
Atak dronów na lotnisko zaledwie dzień po jego otwarciu
Świat
Dziewięciomiesięczne dziecko trafiło do szpitala z licznymi siniakami
Dwumiesięczna dziewczynka zmarła z powodu sepsy. Rodzice oskarżeni
Białystok
dron moskwa
Dron uderzył w wieżowiec w Rosji. Są ranni
Świat
Policja oddała strzały w kierunku agresora (zdj. ilustracyjne)
Szła na autobus do szkoły. Nie żyje
Kraków
Młodzi coraz częściej padają ofiarą udaru (zdjęcie ilustracyjne)
W udarze liczą się minuty. Jak go rozpoznać?
Zdrowie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica