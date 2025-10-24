W czwartkowe popołudnie, chwilę po godzinie 15, w miejscowości Siemień (woj. lubelskie), na drodze wojewódzkiej numer 815, doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem dwojga motocyklistów i rowerzysty.
Zdarzenie zarejestrowała kamera kierującego motocyklem, należącego do poruszającej się grupy motocyklowej, który jechał z tyłu. Policja opublikowała film ku przestrodze.
Jak ustaliła policja, prawdopodobną przyczyną zdarzenia było wymuszenie pierwszeństwa przejazdu przez 66- letniego rowerzystę. Mężczyzna miał zjechać ze ścieżki rowerowej w miejscu niedozwolonym, chcąc przeciąć drogę wojewódzką w kierunku drogi wewnętrznej, i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym w kierunku Parczewa motocyklem marki Honda kierowanym przez 33 -letnią mieszkankę powiatu lubartowskiego.
Jadący z tyłu 30-letni motocyklista, chcąc uniknąć zderzenia z nimi, gwałtownie zahamował, tracąc panowanie nad motocyklem marki Suzuki. Mężczyzna zjechał z drogi i wjechał do przydrożnego rowu.
Trzy osoby w szpitalu
- Rowerzysta i kierująca hondą 33-latka z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitali w Parczewie i Radzyniu Podlaskim. Najbardziej poszkodowany 30-letni mieszkaniec Lubartowa śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został przetransportowany do szpitala w Lubinie - przekazała mł. asp. Ewelina Semeniuk z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie.
Dodała, że kierująca 33-latka została poddana badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Kobieta była trzeźwa. Od pozostałych uczestników wypadku pobrano krew do badań.
Na miejscu do późnych godzin wieczornych ruch odbywał się wahadłowo, a policjanci wykonywali czynności procesowe.
Autorka/Autor: ng/gp
Źródło: tvn24.pl/KPP Parczew
Źródło zdjęcia głównego: KPP Parczew