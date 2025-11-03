Puławy. Trwa spór o hałasy na orliku. Prezydent jest gotów pójść do aresztu. Chce pokazać absurd wyroku w tej sprawie (21.06.2024) Źródło: UM Puławy

- Oczywiście, że odczuwam satysfakcję. Chociaż nasza gmina nie skorzysta z tej ustawy, bo prawo nie działa wstecz, to może chociaż inne samorządy nie będą musiały borykać się z tym problemem - mówi, w rozmowie z tvn24.pl, Paweł Maj, prezydent Puław.

Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał przygotowaną przez rząd i uchwaloną przez parlament nowelizację ustawy o sporcie. Zakłada wyłączenie ze stosowania norm hałasu takich obiektów jak boiska, skateparki czy też siłownie "pod chmurką".

Prezydent Puław Paweł Maj był gotów pójść na pięć dni do aresztu Źródło: Paweł Maj

Małżeństwo narzekało na hałasy

Nowelizacja nazywana jest Lex Puławy. Bo - jak we wrześniu napisał w mediach społecznościowych Paweł Maj - "to tutaj wszystko się zaczęło - od naszego uporu, determinacji i konsekwencji w obronie dzieci, młodzieży i naszego prawa do sportu, aktywnego wypoczynku i rekreacji".

Sprawa sięga 2018 roku, kiedy to małżeństwo mieszkające w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 4 w Puławach złożyło skargę na hałas i nadmierne oświetlenie tamtejszego orlika.

W efekcie sąd zakazał wtedy korzystania z boiska osobom, które nie są uczniami szkoły, w tym osobom dorosłym i klubom sportowym. Na murawie mogli grać tylko uczniowie w ramach lekcji, w godzinach pracy szkoły.

W 2018 roku sąd wydał wyrok zakazujący korzystania z orlika po lekcjach Źródło: UM Puławy

Powstały ekrany akustyczne, jednak sąd nałożył karę

Władze miasta nie dały za wygraną. W maju 2022 roku wybudowały za 250 tys. zł ekrany akustyczne i ponownie udostępniły boisko wszystkim chętnym.

Małżeństwo postanowiło nadal się sądzić, wnioskując o ukaranie grzywną miasta w wysokości 15 tysięcy złotych. Sąd Rejonowy w Puławach oddalił wniosek, ale para odwołała się od tej decyzji. W grudniu 2023 roku Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił to postanowienie, uznając, że - pomimo postawienie ekranów - prawomocny wyrok z 2018 roku powinien być przestrzegany, bo formalnie nie został on sądownie zniesiony.

Władze miasta musiały więc ponownie, poza godzinami pracy szkoły, zamykać boisko. Dodatkowo sąd nałożył na gminę karę w wysokości 5 tys. zł.

Powstały ekrany akustyczne. Za 250 tys. zł Źródło: UM Puławy

Był gotów pójść za kratki

Prezydent Puław zapowiedział, że nie zapłaci i pójdzie za to na pięć dni do aresztu. Ostatecznie do odsiadki nie doszło, bo w kwietniu 2025 roku 5 tys. zł zapłacił tajemniczy darczyńca.

Potem pojawiły się nieoficjalne informacje, że owym darczyńcą był ówczesny minister sportu Sławomir Nitras, który - odnosząc się do sytuacji z Puław - przekazał w kwietniu w Sejmie, że przygotowywane są zmiany w prawie, tak aby żaden obiekt sportowy nie był zamykany przez to, że ktoś skarży się na hałas. Zapowiedziane zmiany w prawie są właśnie wprowadzane.

- O jeden absurd mniej w przepisach. Natomiast jeśli chodzi o naszego orlika, to sprawa nadal jest w sądzie – mówi nam Paweł Maj.

Ostatecznie prezydent nie musiał iść do aresztu. Karę zapłacił darczyńca Źródło: Paweł Maj

Sprawa wciąż w sądzie

Żeby można było korzystać z boiska, także poza tymi godzinami pracy szkoły, gmina musi w osobnym postępowaniu sądowym dowieść, że zamontowane ekrany skutecznie ograniczają hałas z boiska. To osobne postępowanie zostało wszczęte już w listopadzie 2022 roku i nadal się nie zakończyło, a to dopiero pierwsza instancja.

- Biegłemu wciąż nie udaje się wykonać w odpowiednich warunkach pomiarów hałasu - a to tego dnia, w którym ma przyjechać, pada deszcz, a to wieje zbyt porywisty wiatr - i sprawa wciąż się ciągnie. Mam jednak nadzieję, że jeśli wreszcie się zakończy, każdy będzie mógł korzystać z boiska – mówi Paweł Maj.