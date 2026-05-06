Lublin "Mam w sobie lęk, chociaż jako burmistrz nie powinienem go sygnalizować" Oprac. Anna Winiarska |

"Mieszkańcy są przerażeni" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Marek Banaszek, burmistrz Józefowa, mówi wprost: - Mieszkańcy są przerażeni. Zwłaszcza ci, których domy mieszczą się na osiedlu Młynki, najbliżej miejsca pożaru. - Był moment, kiedy wydawało się, że już ten pożar damy radę zdusić, bo był już na wysokości podszycia. Niestety wiatr z powrotem przeniósł ogień na korony drzew - relacjonuje burmistrz. Jak zapewnił, akcja gaśnicza jest prowadzona bardzo profesjonalnie.

Obawa jednak jest.

- Pożar rozprzestrzenia się i jest naprawdę groźny. Sam mam w sobie lęk, choć jako burmistrz nie powinienem go sygnalizować. Dyrektorzy naszych jednostek, szkół i przedszkoli dzwonią do mnie i pytają, co z ewakuacją. Uspokajamy ich, że na ten moment, jeśli wiatr się nie odwróci, absolutnie nie ma zagrożenia. Jeśli będzie coś niepokojącego, wówczas będziemy tę informację przekazywać - powiedział Banaszek.

Pożar lasu na Lubelszczyźnie Źródło: PAP/Wojtek Jargiło

Jak podkreślił burmistrz, bardzo obciążona jest sieć wodociągowa. - Wszystkie samochody pożarnicze czerpią wodę z naszych hydrantów. Pompy, które mamy na odwiertach, pracują na pełnej mocy. Mieszkańców poprosiliśmy, aby nie używali wody do innych celów - dodał.

Pożar w puszczy

Na obszarze Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim (Lubelskie) w Nadleśnictwie Józefów strażacy walczą z pożarem lasu, który według szacunków leśników obejmuje ok. 300 ha. Część tego terenu należy do Lasów Państwowych, a część to lasy prywatne.

Zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Józefów Adam Kraczek powiedział, że pożarem objęty jest fragment Puszczy Solskiej cenny przyrodniczo. - To w dużej mierze bory bagienne, siedliska borowe wilgotne (...) na płytkich torfach i murszach - powiedział.

W Puszczy Solskiej występują sosnowe bory bagienne. Jak podkreślił Kraczek, są to obszary priorytetowej ochrony w dyrektywie unijnej, wyłączone z użytkowania.

Puszcza Solska to rozległy obszar leśny, z dominacją borów, gdzie drzewostany tworzą głównie sosny. Zajmuje część Kotliny Sandomierskiej oraz niewielkie fragmenty Roztocza. Według danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie Puszcza obejmuje powierzchnię ponad 79 tys. ha. Położona jest w województwie lubelskim (w powiatach biłgorajskim, tomaszowskim, zamojskim) oraz województwie podkarpackim (powiat lubaczowski).

Puszcza Solska oraz Uroczyska Puszczy Solskiej są objęte ochroną unijnego programu Natura 2000.