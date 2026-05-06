Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

"Mam w sobie lęk, chociaż jako burmistrz nie powinienem go sygnalizować"

|
Trwa walka z pożarem na Lubelszczyźnie
"Mieszkańcy są przerażeni"
Źródło: TVN24
Burmistrz Józefowa apeluje do mieszkańców, by w związku z pożarem wstrzymali się od używania wody. Jak mówi, sieć wodociągowa jest mocno obciążona. Samorządowiec przyznał w rozmowie z mediami, że sytuacja jest dla niego bardzo niepokojąca.

Marek Banaszek, burmistrz Józefowa, mówi wprost: - Mieszkańcy są przerażeni. Zwłaszcza ci, których domy mieszczą się na osiedlu Młynki, najbliżej miejsca pożaru. - Był moment, kiedy wydawało się, że już ten pożar damy radę zdusić, bo był już na wysokości podszycia. Niestety wiatr z powrotem przeniósł ogień na korony drzew - relacjonuje burmistrz. Jak zapewnił, akcja gaśnicza jest prowadzona bardzo profesjonalnie.

Obawa jednak jest.

- Pożar rozprzestrzenia się i jest naprawdę groźny. Sam mam w sobie lęk, choć jako burmistrz nie powinienem go sygnalizować. Dyrektorzy naszych jednostek, szkół i przedszkoli dzwonią do mnie i pytają, co z ewakuacją. Uspokajamy ich, że na ten moment, jeśli wiatr się nie odwróci, absolutnie nie ma zagrożenia. Jeśli będzie coś niepokojącego, wówczas będziemy tę informację przekazywać - powiedział Banaszek.

Pożar lasu na Lubelszczyźnie
Pożar lasu na Lubelszczyźnie
Źródło: PAP/Wojtek Jargiło

Jak podkreślił burmistrz, bardzo obciążona jest sieć wodociągowa. - Wszystkie samochody pożarnicze czerpią wodę z naszych hydrantów. Pompy, które mamy na odwiertach, pracują na pełnej mocy. Mieszkańców poprosiliśmy, aby nie używali wody do innych celów - dodał.

Pożar w puszczy

Na obszarze Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim (Lubelskie) w Nadleśnictwie Józefów strażacy walczą z pożarem lasu, który według szacunków leśników obejmuje ok. 300 ha. Część tego terenu należy do Lasów Państwowych, a część to lasy prywatne.

Zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Józefów Adam Kraczek powiedział, że pożarem objęty jest fragment Puszczy Solskiej cenny przyrodniczo. - To w dużej mierze bory bagienne, siedliska borowe wilgotne (...) na płytkich torfach i murszach - powiedział.

W Puszczy Solskiej występują sosnowe bory bagienne. Jak podkreślił Kraczek, są to obszary priorytetowej ochrony w dyrektywie unijnej, wyłączone z użytkowania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Alert RCB dla kolejnego województwa. "Zachowaj ostrożność"

Alert RCB dla kolejnego województwa. "Zachowaj ostrożność"

METEO
Sztab kryzysowy z udziałem premiera. "Niepokojący element"

Sztab kryzysowy z udziałem premiera. "Niepokojący element"

Puszcza Solska to rozległy obszar leśny, z dominacją borów, gdzie drzewostany tworzą głównie sosny. Zajmuje część Kotliny Sandomierskiej oraz niewielkie fragmenty Roztocza. Według danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie Puszcza obejmuje powierzchnię ponad 79 tys. ha. Położona jest w województwie lubelskim (w powiatach biłgorajskim, tomaszowskim, zamojskim) oraz województwie podkarpackim (powiat lubaczowski).

Puszcza Solska oraz Uroczyska Puszczy Solskiej są objęte ochroną unijnego programu Natura 2000.

Źródło: tvn24.pl / PAP

Źródło zdjęcia głównego: mł. asp. Krzysztof Pisz/Państwowa Straż Pożarna

Udostępnij:
Anna Winiarska
Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Lotnisko Chopina (zdjęcie ilustracyjne)
Ewakuacja na Lotnisku Chopina
WARSZAWA
Śmierć pilota podczas akcji gaśniczej
Pilot Andrzej zginął podczas gaszenia pożaru. Kondolencie i śledztwo
Lublin
Pekin, Chiny
Powstaje chińska twierdza. "Muszą być gotowi"
Maciej Michałek
Pistolet ASG, którym posługiwali się nastoletni sprawcy
Szokujące działania nastolatków. Dwa napady w dwa dni
Szczecin
Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja
Bójka kierowcy z instruktorem nauki jazdy. Nagranie
Łódź
Anhtropic Claude AI
Anthropic łączy siły z Alphabet. Nvidia może zostać w tyle
BIZNES
Zondacrypto
Monako uderza w Zondacrypto. Prokurator wszczyna śledztwo
BIZNES
Łukasz Mejza
Kolejne wykroczenia Łukasza Mejzy. Szybka jazda i telefon podczas jazdy
Lubuskie
Prace w ramach kampanii UXO 2
Beczka sprzed setek lat wydobyta z dna Bałtyku
Trójmiasto
MV Hondius, na którym wykryto przypadek hantawirusa
Hantawirus na statku. Wiadomo, co się stanie z pasażerami
Świat
Adam Glapiński
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
BIZNES
"Najważniejsze" dla strażaków jest wsparcie z powietrza
Pożar na Lubelszczyźnie przybiera na sile. "Tego się obawialiśmy"
Lublin
Paweł Swinarski pozostaje członkiem Rady Nowych Mediów
Kontrowersyjny youtuber w prezydenckiej radzie. Bogucki: nic się nie zmieni
Polska
Kim Dzong Un podczas wizyty w fabryce amunicji
Korea Północna zmieniła konstytucję. W zgodzie z doktryną o "dwóch wrogich państwach"
Świat
Zbigniew Bogucki
ETPC o sędziach TK. Jest komentarz z Pałacu Prezydenckiego
Polska
Wzburzony Bałtyk (zdjęcie poglądowe)
Niebezpieczne warunki na Bałtyku. IMGW ostrzega
METEO
Władysław Kosniak-Kamysz
Umowa z Mercosur trafi do TSUE. "Dotrzymujemy słowa"
BIZNES
shutterstock_2719167559
Tak ma działać nowe wsparcie dla osób 65 plus. Kto dostanie bon?
Zdrowie
Działania służb przy ul. Powązkowskiej
Dwa ciała na Żoliborzu. Jedno w mieszkaniu, drugie przed budynkiem. Śledztwo
WARSZAWA
Matura 2026. Pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie
Co było na maturze z angielskiego? Zobacz arkusze
Polska
Burza
Nadciągają burze. IMGW wydał alarmy
METEO
imageTitle
Brutalny faul, polała się krew. Sędziowie aż zmienili decyzję
EUROSPORT
Ojczym i matka Kamila przed sądem
Wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy
Katowice
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
"Żart, który trwa już kilka lat". Brakuje wody na prysznic i pranie
Katarzyna Kędra
Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie nowej KRS
"Naruszenie tego woła o pomstę do nieba"
Polska
imageTitle
Była msza w jego intencji. Chce znów na ring
EUROSPORT
Grzegorz Ryś
Miał "naprawić krzywdy", zamiast tego "życzy obfitości Bożych łask"
Kraków
Pożar lasu na Lubelszczyźnie
Alert RCB dla kolejnego województwa. "Zachowaj ostrożność"
METEO
Elon Musk
Astronomiczne żądania Muska. Spór z OpenAI
BIZNES
"To inwigilacja"? Co wiadomo o unijnej aplikacji do weryfikacji wieku
Koniec anonimowości w internecie? Co planuje UE
Gabriela Sieczkowska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica