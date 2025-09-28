Logo strona główna
Lublin

Utopił małego kota

Mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia
Powiat lubartowski
Źródło: Google Earth
Do pięciu lat więzienia grozi 49-latkowi, który - według ustaleń policji - utopił małego kota. Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem.

Jak poinformowała policja, do zdarzenia doszło na jednej z posesji w powiecie lubartowskim. Policjanci pod wskazanym adresem zatrzymali 49-letniego mężczyznę. "Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 49-latek najpierw miał utopić małego kota, a później martwego wrzucić do pomieszczenia, gdzie trzyma inne zwierzęta" - zrelacjonowała podkomisarz Jagoda Maj z policji w Lubartowie. Jak dodała, zatrzymany mężczyzna nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania.

Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt, każdemu, kto zabija zwierzę albo znęca się nad nim, grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Jeżeli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem do więzienia może trafić na pięć lat. O karze dla 49-latka zdecyduje sąd.

Mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia
Mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia
Źródło: KPP Lubartów

Apel policji

Policja przypomina, że znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem. "Apelujemy do mieszkańców, aby reagowali na wszelkie przypadki krzywdzenia zwierząt i nie pozostawali obojętni. Dzięki szybkiej reakcji świadków możliwe jest podjęcie natychmiastowych działań, które ratują życie i zdrowie zwierząt" - podkreśliła podkomisarz Jagoda Maj.

Autorka/Autor: ms/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Lubartów

zwierzętaKotyPolicjaLubelskiePrzemoc wobec zwierząt
