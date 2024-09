Podpalony 26-latek zmarł w szpitalu. Ruszył proces jego kolegi

Kamil P. jest oskarżony o to, że oblał rozcieńczalnikiem swojego znajomego, a następnie go podpalił. Poparzony mężczyzna zmarł w szpitalu. Przed Sądem Okręgowym w Lublinie ruszył w czwartek proces w tej sprawie.

31-letni Kamil P. nie przyznaje się do głównego zarzutu. Potwierdza jednak, że polał kolegę łatwopalną substancją i "buchnął ogień". Swoje zachowanie tłumaczy wpływem alkoholu i narkotyków.

Do tragicznych wydarzeń doszło w nocy z 15 na 16 stycznia br., gdy czterech mężczyzn piło alkohol w mieszkaniu w gminie Jeziorzany (woj. lubelskie). Według ustaleń śledczych oskarżony zaczął zarzucać 26-latkowi, że spotyka się za plecami z jego bliską znajomą. Atakowany mężczyzna stanowczo temu zaprzeczał i starał się załagodzić konflikt. Według ustaleń śledczych oskarżony zaczął straszyć znajomego, wziął kanister z rozcieńczalnikiem, polał mężczyznę i podpalił. Płonący 26-latek wybiegł z mieszkania i rzucił się na śnieg, aby ugasić ubranie. Jego kompani w żaden sposób mu nie pomogli. Zmarł po kilku tygodniach w szpitalu.

Nie przyznaje się do winy

31-latek nie przyznał się go głównego zarzutu. Tłumaczył, że nie chciał zabić pokrzywdzonego. - To miał być głupi żart, nie chciałem mu krzywdy zrobić. Polałem mu po nogach trochę tego rozpuszczalnika, buchnął ogień (…) Byliśmy pod wpływem takiego alkoholu i narkotyków, że nie zdawaliśmy sobie sprawy, że ta sytuacja aż tak źle wygląda – opisał.

Wyjaśniał, że rozpuszczalnik był w plastikowej, około 5-litrowej bańce. - To było tylko chlupnięcie, a nie, że wylewałem dłuższy czas. Mogło to być ze szklankę, mniej niż pół litra, ale trudno mi powiedzieć – mówił w czwartek oskarżony, dopytywany przed sąd. Zaznaczył, że nie zdawał sobie sprawy, że swoim zachowaniem może doprowadzić do śmierci kolegi.