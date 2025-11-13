Pijany za kierownicą. Najpierw dachował, potem auto stanęło w płomieniach

Do zdarzenia doszło w powiecie radzyńskim Źródło: Google Earth

We wtorek (11 listopada) w nocy około godziny 1.30 dyżurny radzyńskiej komendy otrzymał informację o dachowaniu samochodu osobowego w miejscowości Osowno. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący volkswagenem golfem 19-latek nie dostosował prędkości do warunków ruchu, stracił panowanie nad autem, a następnie dachował, po czym volkswagen się zapalił.

Kierowca - jak podała policja - nie odniósł obrażeń. Był pod wpływem alkoholu - w organizmie miał niemal dwa promile.

19-latek miał w organizmie prawie dwa promile alkoholu Źródło: KPP Radzyń Podlaski

Grozi mu więzienie i wysoka grzywna

"Za popełnione przestępstwo 19-latek odpowie przed sądem. Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności. Musi się również liczyć ze świadczeniem pieniężnym na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie nie mniejszej niż pięć tysięcy złotych, a także orzeczeniem przez sąd zakazu kierowania pojazdami na minimum trzy lata" - przekazał komisarz Piotr Mucha z policji w Radzyniu Podlaskim.