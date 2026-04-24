Lublin Po 11 latach ukrywania się spędzi w więzieniu 3,5 roku Oprac. Michał Malinowski |

Lublin. Poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania mężczyzna został zatrzymany w Niemczech

Lubelscy policjanci ustalili, że 55-latek przebywa w Niemczech. Tam też zatrzymali go niemieccy funkcjonariusze na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

W czwartek (23 kwietnia), w Świecku, mężczyzna został przekazany stronie polskiej.

Trafił do zakładu karnego, gdzie odbywa zasądzoną wcześniej karę trzech i pół roku pozbawienia wolności za rozbój, którego dopuścił się w 2013 roku w warunkach tak zwanej recydywy. Od 2015 roku się ukrywał.

Poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania mężczyzna został zatrzymany w Niemczech Źródło: KMP w Lublinie

Poszukiwani i zaginieni

- Zatrzymanie 55-latka to jeden z efektów działań prowadzonych w ramach akcji "Poszukiwany". W trakcie dwudniowej akcji policjanci zatrzymali 28 osób poszukiwanych i ustalili miejsce pobytu dwóch osób zaginionych - podał podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

