Po 11 latach ukrywania się spędzi w więzieniu 3,5 roku
Lubelscy policjanci ustalili, że 55-latek przebywa w Niemczech. Tam też zatrzymali go niemieccy funkcjonariusze na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.
W czwartek (23 kwietnia), w Świecku, mężczyzna został przekazany stronie polskiej.
Trafił do zakładu karnego, gdzie odbywa zasądzoną wcześniej karę trzech i pół roku pozbawienia wolności za rozbój, którego dopuścił się w 2013 roku w warunkach tak zwanej recydywy. Od 2015 roku się ukrywał.
Poszukiwani i zaginieni
- Zatrzymanie 55-latka to jeden z efektów działań prowadzonych w ramach akcji "Poszukiwany". W trakcie dwudniowej akcji policjanci zatrzymali 28 osób poszukiwanych i ustalili miejsce pobytu dwóch osób zaginionych - podał podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
