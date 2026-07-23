Lublin Uderzyła w drzewo i wypadła z auta. Zmarła w szpitalu

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP Tomaszów Lubelski

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Do tragicznego wypadku doszło w środę (22 lipca) przed godziną 14 na ulicy Kozłowskiej w Łomazach. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca Audi, na prostym odcinku drogi straciła panowanie nad samochodem, zjechała do rowu, gdzie auto dachowało i uderzyło w drzewo. Kierująca wypadła z pojazdu.

W wypadku zginęła 31-letnia kobieta Źródło zdjęcia: KMP Biała Podlaska

Kobieta z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Jak poinformowała policja, życia 31-latki nie udało się uratować. Na polecenie prokuratora ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań sekcyjnych.

W wypadku zginęła 31-letnia kobieta Źródło zdjęcia: KMP Biała Podlaska

Policja wyjaśnia okoliczności tego tragicznego wypadku i apeluje o rozwagę na drodze.