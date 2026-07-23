Uderzyła w drzewo i wypadła z auta. Zmarła w szpitalu
Do tragicznego wypadku doszło w środę (22 lipca) przed godziną 14 na ulicy Kozłowskiej w Łomazach. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca Audi, na prostym odcinku drogi straciła panowanie nad samochodem, zjechała do rowu, gdzie auto dachowało i uderzyło w drzewo. Kierująca wypadła z pojazdu.
Kobieta z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Jak poinformowała policja, życia 31-latki nie udało się uratować. Na polecenie prokuratora ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań sekcyjnych.
Policja wyjaśnia okoliczności tego tragicznego wypadku i apeluje o rozwagę na drodze.
Źródło: tvn24.pl