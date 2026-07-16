Lublin Rowerzystka z dziećmi potrącona przez samochód. Lądowały trzy śmigłowce

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do poważnego wypadku doszło w środę przed godziną 19 na drodze powiatowej w miejscowości Huta Dąbrowa w gminie Krzywda. Samochód osobowy najechał na jadącą w tę samą stronę rowerzystkę. 30-letnia kobieta przewoziła na jednośladzie dwójkę swoich dzieci.

Poszkodowana matka i dzieci

Jak powiedział tvn24.pl asp. szt. Marcin Józwik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, w miejscu zdarzenia lądowały trzy śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy zabrali do szpitala 30-latkę oraz jej dzieci w wieku dwóch i czterech lat. Policja nie podaje ich stanu.

37-latce kierującej Volkswagenem nic się nie stało. Kobieta była trzeźwa. Policja prowadzi w tej sprawie czynności.