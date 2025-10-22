Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Brutalnie pobili, nieprzytomnych podpalili na stosie z mebli. Ruszył proces

Trzech mężczyzn podejrzanych o zabójstwo i podpalenie mieszkania
Trzech mężczyzn podejrzanych o zabójstwo i podpalenie mieszkania (27.03.2025)
Źródło: KMP Chełm
Na ławie oskarżonych zasiadło trzech mężczyzn, którzy odpowiedzą za zabicie ze szczególnym okrucieństwem 42-latka i 66-latka. Z ustaleń śledczych wynika, że po brutalnym pobiciu położyli nieprzytomnych na stosie z mebli i podpalili. Nie przyznają się do winy.

Przed Sądem Okręgowym w Lublinie ruszył w środę proces trzech mężczyzn oskarżonych o zabicie dwóch osób w marcu w mieszkaniu przy ul. Narutowicza w Chełmie (Lubelskie). Według ustaleń prokuratury, najpierw brutalnie pobili, a potem nieprzytomnych chcieli spalić na stosie z mebli. Grozi im dożywocie.

Prokuratura oskarżyła dwóch braci: 39-letniego Tomasza B. i 35-letniego Krzysztofa B. oraz 37-letniego Piotra B. o zabicie ze szczególnym okrucieństwem mężczyzn w wieku 42 i 66 lat.

Są w areszcie (27.03.2025)
Są w areszcie (27.03.2025)
Źródło: KMP Chełm

Odmówili składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania

Mężczyźni usłyszeli też zarzuty sprowadzenia zagrożenia życia i zdrowia wielu osób w wyniku pożaru mieszkania w kamienicy przy ul. Narutowicza w Chełmie. Dodatkowo, najstarszy z mężczyzn jest również podejrzany o wywieranie wpływu na jednego ze świadków.

Oskarżeni przed sądem nie przyznali się do zarzucanych im czynów, odmówili składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. - Nie dokonałem żadnego z zarzucanych mi przestępstw - mówił Tomasz B.

Sąd przesłuchał także świadka, który zauważył pożar w kamienicy przy ul. Narutowicza i zadzwonił po służby. Zeznawał, że widział, jak z budynku wychodzą dwie-trzy osoby, a kolejną spotkał na klatce. Jedna z nich odpowiedziała mu, że "to samo zgaśnie".

Świadek: było widać, że oni nad sobą nie panują

Według ustaleń śledczych, podczas picia alkoholu Tomasz B. - z nieustalonego dotąd powodu - zaatakował pokrzywdzonych. Do ataku dołączyli pozostali oskarżeni, którzy – jak podano - wielokrotnie bili swoje ofiary pięściami oraz kopali po głowach i całym ciele. Najbardziej agresywny był Tomasz B., który uderzył też jedną z ofiar krzesłem w tułów.

Moment uderzenia został uwieczniony na nagraniu z prywatnego monitoringu obejmującego kamienicę przy ul. Narutowicza. Według relacji jednego ze świadków zdarzenia, "było widać, że oni (oskarżeni) nad sobą nie panują; ten Tomasz B. dostał jakiejś białej gorączki".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zadał żonie kilka ciosów nożem i uciekł do lasu. Usłyszał wyrok

Zadał żonie kilka ciosów nożem i uciekł do lasu. Usłyszał wyrok

Trójmiasto
"Używając noża, zaatakował najpierw ojca, a następnie matkę"

"Używając noża, zaatakował najpierw ojca, a następnie matkę"

WARSZAWA

Ułożyli na stosie i podpalili

Brutalnie pobici mężczyźni stracili przytomność. Oskarżeni zabrali znalezione w mieszkaniu materiały tekstylne oraz meble i ułożyli te rzeczy oraz pokrzywdzonych w stos, który następnie Tomasz B. podpalił. Po zajęciu pomieszczenia przez ogień oskarżeni wyszli z mieszkania.

66-letni pokrzywdzony zmarł następnego dnia w szpitalu w wyniku wstrząsu oparzeniowego. Stwierdzono u niego rozległe oparzenia czwartego stopnia, a także m.in. tłuczone rany głowy i twarzy, krwiaki.

U młodszego z mężczyzn sprawcy spowodowali zwęglenie niemal całej powierzchni ciała z dużymi ubytkami tkanek. Stwierdzono też duże ilości sadzy w drogach oddechowych, wskazujące na życie i oddychanie pokrzywdzonego w momencie pożaru.

Byli wielokrotnie wcześniej karani

Według prokuratury, bezpośrednią przyczyną śmierci pokrzywdzonych było ich podpalenie, a oskarżeni "celowo rozciągali w czasie moment pozbawienia życia pokrzywdzonych".

Oskarżeni byli wielokrotnie wcześniej karani. Wszyscy są obecnie aresztowani. Grozi im dożywocie.

Kolejny termin rozprawy wyznaczony jest na 17 listopada.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: tm/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KMP Chełm

Udostępnij:
TAGI:
ZabójstwoLubelskieChełmProkuraturapożar
Czytaj także:
Arena Ursynów przejdzie modernizację
Rozbudują Arenę Ursynów. Nowa trybuna i remont wnętrz
WARSZAWA
imageTitle
Grzegorz Krychowiak zagra w Polsce. Sensacyjny kierunek
EUROSPORT
Oskarżony Piotr G. na sali Sądu Okręgowego w Gdańsku
Ciała noworodków w piwnicy. Ruszył proces ojca i córki
Trójmiasto
Anna-Teresa Tymieniecka i Jan Paweł II
Przyjaciółka pisała do papieża o wielkim skandalu w Kościele. Tak zareagował
Polska
Samsung XR
Samsung rusza do wyścigu z Apple i Metą
BIZNES
Iga Świątek w Ostrawie czuje się jak w domu
Iga Świątek dostała list od Taylor Swift
Kultura i styl
Zaatakował byłego pracodawcę młotkiem
Uderzył byłego pracodawcę młotkiem w głowę
Lublin
Zamieszki w Dublinie
Spalony samochód policji. Zamieszki na proteście antyimigranckim
Świat
Radosław Sikorski, Péter Szijjártó
Znów gorąco na linii Sikorski-Szijjarto. "Jestem dumny z polskiego sądu"
Polska
Jesień, wiatr
Silny wiatr. Są alarmy, będą kolejne
METEO
Sprawca kolizji podpalił cudze auto
Niemal wjechał w inne auto, później je podpalił. Był pijany i wiózł narkotyki
WARSZAWA
Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Była impreza, jej córka nie chciała spać. Dziecko w szpitalu, matka w areszcie
Kujawsko-Pomorskie
Via Baltica przy polsko-litewskim przejściu granicznym Budzisko-Kalvarija
Od grudnia więcej płatnych dróg
BIZNES
Porzucone fragmenty sprzętu wędkarskiego zagrażają ptakom
Nie tylko ryby na haczyku. Ptaki ofiarami wędkarzy
WARSZAWA
22 1400 s1 cl-0003
Kaczyński przesłuchany. "Wszystkie pytania zakończyły się odpowiedziami"
Polska
pap_20151021_21M (1)
Mamy stanowisko prokuratury w sprawie Katarzyny Tusk
Polska
Prof. Zbigniew Pilarczyk podczas Tygodnia Przedszkolaka w Muzeum Powstania Wielkopolskiego
Historyk, harcerz, przyjaciel dzieci. Nie żyje profesor Zbigniew Pilarczyk
Poznań
Warszawa, 11.10.2025. Manifestacja zwolenników Prawa i Sprawiedliwości na Placu Zamkowym w Warszawie
"Tusk ściąga dziesiątki tysięcy imigrantów"? Ostra manipulacja liczbami
Michał Istel
imageTitle
Barcelona przyjeżdża do Płocka. "Mecz tygodnia"
EUROSPORT
W miejscu biurowca powstaje prywatny akademik
W miejscu biurowca, który dał początek Mordorowi, budują prywatny akademik
WARSZAWA
Straż Graniczna na lotnisku
Na Lotnisku Chopina zatrzymano cudzoziemca ściganego w sprawie zbrodni wojennych
WARSZAWA
pap_20250225_0WW
Kosztowny atak hakerski. Straty dla gospodarki liczone w miliardach
BIZNES
Charków, Ukraina
Rosjanie uderzyli w przedszkole. Zełenski: to splunięcie w twarz
Świat
Kalendarz szczepień dorosłych jest skomplikowany
Naukowcy: szczepionka na COVID-19 pomaga w immunoterapii
Zdrowie
shutterstock_2323945857
"Powinniśmy utrzymać czas zimowy". Neurobiolożka tłumaczy dlaczego
Anna Bielecka
Awionetka zatonęła w jeziorze
Wyciągnął z wody pilota awionetki. "Miałem bardzo mało czasu, chyba pobiłem życiówkę"
Katowice
Eric Lu
Te decyzje zapadały w 15 minut, a mogły mieć wpływ na wynik Konkursu Chopinowskiego 
Kultura i styl
Radni zdecydują o pilotażowym zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Nocna sprzedaż alkoholu pod lupą. Lekarze apelują o zmiany w prawie
Piotr Wójcik
Przyszli razem na komendę
Przyszedł z partnerką do komendy i trafił do aresztu
Białystok
Jezioro Salton Sea w Kalifornii
Tydzień nad tym jeziorem może wywołać zmiany w płucach
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica