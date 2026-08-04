Lublin Nietrzeźwy policjant wjechał radiowozem w ścianę komendy

Andrusikiewicz: koszty społeczne w związku ze spożywaniem alkoholu w Polsce to 93 miliardy złotych Źródło zdj. gł.: FotoDax/Shutterstock

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Marcin Kozak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie poinformował w komunikacie prasowym, że śledztwo dotyczy zdarzenia z soboty (1 sierpnia), które miało miejsce krótko po rozpoczęciu przez policjanta służby o godzinie 20.

"Podczas wykonywania manewru cofania nieoznakowanym radiowozem marki Fiat Ducato na terenie parkingu Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, funkcjonariusz uderzył w budynek komendy. Zdarzenie nie spowodowało znacznych uszkodzeń pojazdu ani elewacji budynku" - podał Kozak.

Nietrzeźwy policjant za kierownicą radiowozu

Kierowca radiowozu to 53-letni funkcjonariusz Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Chełmie Andrzej B. - został przebadany alkomatem. Jak podał Kozak, badanie wykazało stan nietrzeźwości. Kolejne badania wykazały od około 0,63 do 0,5 promila alkoholu. Od policjanta pobrano także krew do badań.

"Przesłuchany w charakterze podejrzanego Andrzej B. przyznał się do zarzucanego mu czynu, wyraził skruchę i złożył krótkie wyjaśnienia, wskazując, że spożywał alkohol dzień wcześniej i był przekonany o swojej trzeźwości" - poinformował rzecznik.

Policjant usłyszał zarzut, został zawieszony

Andrzejowi B. przedstawiono zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Wobec funkcjonariusza zastosowano dozór policji i nakaz powstrzymania się od prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na czas trwania postępowania. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Chełmie.

"Komendant miejski policji w Chełmie wszczął procedurę wydalenia ze służby 53-letniego funkcjonariusza z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego po tym, jak w miniony weekend radiowozem spowodował kolizję, uderzając w ścianę budynku komendy" - poinformowała rzeczniczka prasowa tej komendy nadkomisarz Ewa Czyż.

Dodała, że reakcja komendanta jednostki w tym przypadku była natychmiastowa i zdecydowana.

"Funkcjonariusz został zawieszony" - zaznaczyła.

Andrzej B. ma siedmioletni staż w policji.