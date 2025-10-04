Wychowawca z obozu sportowego z zarzutem "przestępstwa seksualnego"

Biłgoraj Źródło: Google Earth

O zarzutach poinformował w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec. Śledczy ustalili, że do przestępstw o charakterze seksualnym miało dojść w 2024 r. w trakcie obozu sportowego organizowanego w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie przez klub sportowy z Krakowa.

Zarzut dla wychowawcy

Podczas śledztwa zabezpieczono ślady do badań genetycznych, przesłuchano świadków i z udziałem biegłego psychologa małoletnie osoby pokrzywdzone. Zebrane dowody pozwoliły na przedstawienie jednemu z wychowawców obozu zarzutów z "katalogu przestępstw skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności".

Mężczyzna nie przyznał się do zarzutów i złożył wyjaśnienia.

Podejrzany w areszcie

Na wniosek śledczych Sąd Rejonowy w Biłgoraju zadecydował w czwartek o trzech miesiącach aresztu dla podejrzanego, uznając, że zebrany w sprawie materiał dowodowy "w dużym stopniu uprawdopodobnił fakt popełnienia przestępstw".

Ze względu na dobro małoletnich prokuratura nie udziela więcej informacji w tej sprawie.