"Zdjęcia i koordynaty infrastruktury krytycznej" w telefonie 24-latka

5 października 2025 roku na terenie Białej Podlaskiej zatrzymano dwóch 24-letnich obywateli Ukrainy Bohdana K. i Kyrylo T. Przy mężczyznach znaleziono środki odurzające o łącznej wadze 30 gramów.
"W toku dalszych czynności, przeprowadzonych w ścisłej współpracy funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej oraz funkcjonariuszy Delegatury ABW w Lublinie ujawniono w telefonie Bohdana K. korespondencję, w której wysłał rosyjskojęzycznemu odbiorcy zdjęcia i koordynaty infrastruktury krytycznej znajdującej się w dyspozycji Wojska Polskiego" - podano w komunikacie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu
7 października Bohdan K. został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu i udzielania temu wywiadowi informacji, które mogą wyrządzić szkodę RP, tj. o czyn z art. 130 § 2 kk.
"Materiały zgromadzone przez ABW dokumentują, że podejrzany prowadził konwersację z rosyjskojęzycznym użytkownikiem w celu realizacji dalszych zaawansowanych działań dywersyjnych, wymierzonych w bezpieczeństwo RP oraz Ukrainy. Bohdan K. w składanych wyjaśnieniach prezentował poglądy prorosyjskie, kwestionując suwerenność Ukrainy" - dodano.
Po ogłoszeniu zarzutów prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora.
Drugi z podejrzanych odpowie za posiadanie środków odurzających.
Śledztwo
Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie nadzoruje śledztwo w sprawie działania na rzecz obcego wywiadu i udzielania temu wywiadowi informacji, które mogą wyrządzić szkodę RP, poprzez dokumentowanie obiektu o potencjale wojskowym i przekazanie ich służbom specjalnym obcego wywiadu. Powierzono je do prowadzenia Delegaturze ABW w Lublinie.
Źródło: tvn24.pl
