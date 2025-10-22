Logo strona główna
Lublin

"Zdjęcia i koordynaty infrastruktury krytycznej" w telefonie 24-latka

ABW
Dobrzyński: w ostatnich miesiącach ABW zatrzymało 55 osób
Źródło: TVN24
Policjanci, kontrolując dwóch 24-letnich Ukraińców, znaleźli przy nich narkotyki, a w telefonie jednego z nich korespondencję wysłaną rosyjskojęzycznemu odbiorcy. Były tam między innymi zdjęcia i koordynaty infrastruktury krytycznej znajdującej się w dyspozycji Wojska Polskiego.

5 października 2025 roku na terenie Białej Podlaskiej zatrzymano dwóch 24-letnich obywateli Ukrainy Bohdana K. i Kyrylo T. Przy mężczyznach znaleziono środki odurzające o łącznej wadze 30 gramów.

"W toku dalszych czynności, przeprowadzonych w ścisłej współpracy funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej oraz funkcjonariuszy Delegatury ABW w Lublinie ujawniono w telefonie Bohdana K. korespondencję, w której wysłał rosyjskojęzycznemu odbiorcy zdjęcia i koordynaty infrastruktury krytycznej znajdującej się w dyspozycji Wojska Polskiego" - podano w komunikacie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu

7 października Bohdan K. został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu i udzielania temu wywiadowi informacji, które mogą wyrządzić szkodę RP, tj. o czyn z art. 130 § 2 kk.

"Materiały zgromadzone przez ABW dokumentują, że podejrzany prowadził konwersację z rosyjskojęzycznym użytkownikiem w celu realizacji dalszych zaawansowanych działań dywersyjnych, wymierzonych w bezpieczeństwo RP oraz Ukrainy. Bohdan K. w składanych wyjaśnieniach prezentował poglądy prorosyjskie, kwestionując suwerenność Ukrainy" - dodano.

Po ogłoszeniu zarzutów prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora.

Drugi z podejrzanych odpowie za posiadanie środków odurzających.

Śledztwo

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie nadzoruje śledztwo w sprawie działania na rzecz obcego wywiadu i udzielania temu wywiadowi informacji, które mogą wyrządzić szkodę RP, poprzez dokumentowanie obiektu o potencjale wojskowym i przekazanie ich służbom specjalnym obcego wywiadu. Powierzono je do prowadzenia Delegaturze ABW w Lublinie.

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

ABWJacek DobrzyńskiPolicjaRosjaUkraina
