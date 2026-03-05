Logo strona główna
Łódź

Zginął podczas próby naprawy ciężarówki

Tragedia w Zgierzu. Nie żyje mężczyzna przygnieciony przez samochód
Zgierz (woj. łódzkie)
Źródło: Google Maps
Tragedia na jednym z parkingów w Zgierzu przy ulicy Aleksandrowskiej. Kierowca ciężarówki został śmiertelnie przygnieciony przez pojazd podczas próby jego naprawy.

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 12:35 w Zgierzu przy ulicy Aleksandrowskiej, gdzie znajduje się tzw. dziki parking. Kierujący samochodem ciężarowym zatrzymał się tam, żeby prawdopodobnie zmienić koło w pojeździe. Brygadier Jędrzej Pawlak z KW PSP przekazał, że awarii uległa poduszka pneumatyczna, która podniosła ciężarówkę. Pojazd opadł na mężczyznę i go przygniótł. Mimo reanimacji prowadzonej przez strażaków i ratowników medycznych, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Tragedia w Zgierzu. Nie żyje mężczyzna
Tragedia w Zgierzu. Nie żyje mężczyzna
Źródło: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

Policja i prokurator na miejscu

Na miejscu pracują policja i prokurator. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że uszkodzeniu uległ pojazd marki Mercedes, podczas naprawy którego śmierć na miejscu poniósł mężczyzna. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia - przekazał sierżant sztabowy Bartłomiej Arcimowicz z Policji w Zgierzu.

Autorka/Autor: Piotr Krysztofiak/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

ZgierzŁódzkiewojewództwo łódzkieWypadkiPolicjaProkuraturaStraż pożarna
