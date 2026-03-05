Zginął podczas próby naprawy ciężarówki

Zgierz (woj. łódzkie) Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 12:35 w Zgierzu przy ulicy Aleksandrowskiej, gdzie znajduje się tzw. dziki parking. Kierujący samochodem ciężarowym zatrzymał się tam, żeby prawdopodobnie zmienić koło w pojeździe. Brygadier Jędrzej Pawlak z KW PSP przekazał, że awarii uległa poduszka pneumatyczna, która podniosła ciężarówkę. Pojazd opadł na mężczyznę i go przygniótł. Mimo reanimacji prowadzonej przez strażaków i ratowników medycznych, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Policja i prokurator na miejscu

Na miejscu pracują policja i prokurator. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że uszkodzeniu uległ pojazd marki Mercedes, podczas naprawy którego śmierć na miejscu poniósł mężczyzna. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia - przekazał sierżant sztabowy Bartłomiej Arcimowicz z Policji w Zgierzu.