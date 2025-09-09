Logo strona główna
Łódź

Trzyosobowa rodzina spłonęła w aucie. Rusza proces po wypadku na A1

Tragiczny wypadek na autostradzie A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego
Akt oskarżenia przeciwko Sebastianowi M. Bulwersujące szczegóły
Źródło: TVN24
Przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim ma ruszyć proces przeciwko Sebastianowi M., sprawcy tragicznego wypadku na autostradzie A1. Oskarżony we wrześniu 2023 roku mknął 329 kilometrów na godzinę, a potem - jak ustalili śledczy - zjechał ze swojego pasa i uderzył w auto, którym z wakacji wracała trzyosobowa rodzina. Małżeństwo z Myszkowa i ich pięcioletni syn zginęli na miejscu.
Kluczowe fakty:

Na rozprawę Sebastian M. ma zostać dowieziony z aresztu śledczego. Najsurowszy ze środków zapobiegawczych - decyzją sądu - ma być stosowany wobec oskarżonego co najmniej do 24 grudnia 2025 roku.

Sebastian M. odpowiada za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. M. - jak podała prokuratura - nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i "złożył ogólnikowe wyjaśnienia".

Mężczyźnie grozi do ośmiu lat więzienia.

Prokurator Izabela Knapik z Prokuratury Okręgowej w Katowicach o przesłuchaniu Sebastiana M
Źródło: TVN24

Koszmar na autostradzie

Do tragedii na autostradzie A1 doszło 16 września 2023 roku. Kierowane wtedy przez niego bmw na chwilę przed tragedią miało na liczniku nawet 329 kilometrów na godzinę. Z "czarnej skrzynki", czyli rejestratora zdarzeń zainstalowanego w jego aucie wynika, że hamować zaczął na sekundę przed wypadkiem. Prędkość w momencie zderzenia z osobową kią, którą jechała trzyosobowa rodzina z Myszkowa, wyniosła - według ustaleń prokuratury - od 253 do 260 kilometrów na godzinę.

Uderzone przez M. auto stanęło w płomieniach, a znajdujący się w nim pasażerowie zginęli na miejscu.

Prokuratura zgodziła się  na to, żeby dziennikarze różnych redakcji zapoznali się z aktem oskarżenia przeciwko Sebastianowi M. Zawiera on wstrząsające szczegóły wypadku.

Auto Sebastiana M. po wypadku
Źródło: KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim

Wynika z niego, że Sebastian M. po wyjściu z wraku nie zainteresował się losem ofiar. "Los pokrzywdzonych podróżujących samochodem kia był podejrzanemu obojętny. Mimo że widział płonący samochód, nie ruszył się z miejsca, w którym na autostradzie zatrzymał się jego pojazd. W żaden sposób nie starał się pomóc ludziom usiłującym wydostać pasażerów samochodu (...). Po wyjściu z wraku (...) podejrzany ubrał się w kamizelkę odblaskową, przeszedł za bariery energochłonne i oczekiwał na dalszy bieg zdarzeń, koncentrując się głównie na wykonywaniu połączeń telefonicznych do swojego ojca (...). Świadek G. B. odnotował, że podejrzany zachowywał się tak, jakby 'wjechał w kosz na śmieci'. Zdziwienie świadka wzbudziło, że podejrzany oburzał się, że policjanci zatrzymali mu prawo jazdy" - opisali śledczy w akcie oskarżenia.

Dodatkowo Sebastian M. nie tylko nie próbował pomóc, ale też podjął kroki, które miały zatrzeć ślady. Kilka godzin po wypadku "przywrócił zdalnie do ustawień fabrycznych" swój telefon komórkowy, uniemożliwiając tym samym zabezpieczenie zapisanych w nim danych przez śledczych.

W wypadku zginęli rodzice i ich pięcioletni syn. Sąd zdecydował, co z aresztem dla Sebastiana M.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W wypadku zginęli rodzice i ich pięcioletni syn. Sąd zdecydował, co z aresztem dla Sebastiana M.

Prokuratura: wina po jednej stronie

Według prokuratury, zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na jednoznaczne ustalenie, że wersja lansowana przez M., jakoby to kierowca kii zajechał mu drogę, jest nieprawdziwa. 

Jadąc bmw, M. "rażąco naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poruszając się z prędkością od 315 do 329 kilometrów na godzinę na drodze, na której dopuszczalna prędkość wynosiła 140 kilometrów na godzinę". Według prokuratury "gdyby podejrzany prowadził swój samochód z prędkością dostosowaną do pory nocnej, natężenia ruchu, ukształtowania drogi oraz administracyjnego ograniczenia dozwolonej prędkości, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, do wypadku by nie doszło, a zachowanie Sebastiana M. stanowiło wyraz skrajnego braku poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. "Poruszając się z irracjonalną wręcz prędkością, podejrzany doprowadził do sytuacji, w której nie był w stanie uniknąć wypadku" - podkreślono w akcie oskarżenia.

Podrasowany samochód o wyścigowych osiągach, z nielegalnym antyradarem

Zdaniem prokuratury Sebastian M. przejawiał skłonności do szybkiej jazdy samochodem także w przeszłości.

Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym 19 października 2021 roku zatrzymano mu prawo jazdy i ukarano grzywną w wysokości 500 złotych. Bmw posiadało nielegalny antyradar, który "wykrywał i zakłócał pracę laserowych mierników prędkości stosowanych przez odpowiednie służby podczas kontroli prędkości na drogach", co - jak wskazała prokuratura - "miało mu zapewnić bezkarność". M. zlecił także usunięcie w swoim samochodzie fabrycznego limitu prędkości oraz zwiększenie mocy silnika.

Śledztwo wykazało, że bmw było samochodem w leasingu na firmę ojca Sebastiana M., znanego biznesmena z Łodzi. Jak opisali śledczy, kiedy autoryzowany serwis samochodowy usunął wgrane modyfikacje modułu silnika, M. ponownie przeprowadził modyfikację osiągów silnika (w październiku 2022 roku). Zdaniem prokuratury ona również "bezpośrednio przyczyniła się do spowodowania przez niego wypadku (...), umożliwiając mu rozwinięcie prędkości przekraczającej 300 kilometrów na godzinę".

Adwokat walczył o uchylenie aresztu Sebastiana M. Jest decyzja sądu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Adwokat walczył o uchylenie aresztu Sebastiana M. Jest decyzja sądu

CZYTAJ TEŻ: Śledztwo przeciwko Sebastianowi M. Prokuratura zleca uzupełniającą opinię

Ukrywał się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Mężczyzna nie został zatrzymany bezpośrednio po wypadku, wkrótce uciekł z Europy. Na polecenie ówczesnego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry wydano za nim list gończy. M. był też poszukiwany na podstawie czerwonej noty Interpolu. Policja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wspierana przez polską Specjalną Grupę Poszukiwawczą zatrzymała go w Dubaju. Został wypuszczony z aresztu za kaucją.

Polska prokuratura, w ramach procedury ekstradycyjnej, wnioskowała o wydanie Sebastiana M. do Polski. W styczniu 2025 roku sąd w Dubaju, orzekając jako sąd pierwszej instancji, stwierdził "nieprawomocnie prawną dopuszczalność ekstradycji Sebastiana M. do Polski". Orzeczenie to zostało w lutym zaskarżone przez mężczyznę, a na początku maja Sąd Najwyższy Zjednoczonych Emiratów Arabskich ostatecznie uznał ekstradycję za dopuszczalną.

Podejrzany o spowodowanie wypadku na A1 Sebastian M. zatrzymany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Źródło: TVN24

Umorzono dwa postępowania

Początkowo sprawą zajmowała się Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim, ale we wrześniu 2024 roku do prowadzenia postępowań związanych z wypadkiem na A1 została wyznaczona Prokuratura Okręgowa w Katowicach.

W kwietniu tego roku jej przedstawiciele poinformowali o umorzeniu dwóch postępowań związanych z tą sprawą. Pierwsze dotyczyło zachowania policjantów i prokuratora rejonowego z Piotrkowa Trybunalskiego, którzy przybyli na miejsce wypadku i podejmowali czynności w dniach bezpośrednio po wypadku. Śledztwo dotyczące działań policjantów zabezpieczających miejsce wypadku na A1 zostało wcześniej umorzone w sierpniu 2024 roku przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

W drugim postępowaniu badano działania prokuratora okręgowego, który sprawował nadzór nad śledztwem prowadzonym przez jednostkę rejonową. Oba postępowania prowadzone były niezależnie przez różnych prokuratorów i zostały umorzone z powodu braku znamion czynu zabronionego - informowała Prokuratura Okręgowa w Katowicach. Osobny wątek dotyczy ewentualnego ułatwienia Sebastianowi M. ucieczki i pomagania mu po wyjeździe z kraju.

OGLĄDAJ: Pędzą, są z siebie dumni. Potem "skutki są tragiczne"
Pędzą, są z siebie dumni. Potem "skutki są tragiczne"

TVN24 HD
Autorka/Autor: bż/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim

