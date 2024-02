Źle się poczuli w nocy, siedmioosobowa rodzina w szpitalu

Dwoje dorosłych i pięcioro ich dzieci w wieku od 9 do 19 lat trafiło do szpitala po podtruciu tlenkiem węgla. Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę w miejscowości Wandalin (woj. łódzkie). - Przyczyną zdarzenia najpewniej było uszkodzenie kotła - przekazuje brygadier Cezary Wochna ze straży pożarnej w Koluszkach.