Na drogę wybiegły dwa konie. Doszło do zderzenia

Do zdarzenia doszło 3 października przed godzinę 19 w Strzałkowie w powiecie radomszczańskim. Służby otrzymały informację o poważnym wypadku z udziałem samochodu osobowego.
Na drogę wybiegły konie, doszło do zderzenia
- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że w trakcie jazdy 75-letniego kierującego fordem, na jezdnię wybiegły dwa konie. Mężczyzna uderzył w jednego z nich, w wyniku tego zdarzenia kierujący został poszkodowany, strażacy przy użyciu specjalistycznego sprzętu wydobyli go z pojazdu, następnie nieprzytomny został przewieziony do szpitala. Niestety, zwierzę, które uderzył pojazd musiało zostać uśpione przez lekarza weterynarii - relacjonuje aspirant Dariusz Kaczmarek oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Radomsku.
I dodaje: - Na miejscu obecny był również właściciel koni, który oświadczył policjantom, że zwierzęta spłoszyły się i wybiegły na drogę. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia.
Autorka/Autor: Piotr Krysztofiak/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Radomsku