Łódź

Na drogę wybiegły dwa konie. Doszło do zderzenia

Konie wybiegły na drogę. Doszło do zderzenia
Konie wybiegły na drogę. Doszło do zderzenia
Źródło: KP PSP/KPP w Radomsku
W Strzałkowie pod Radomskiem (Łódzkie) na drogę wybiegły dwa konie. W jednego z nich uderzył jadący samochodem osobowym 75-latek. Mężczyznę przy użyciu narzędzi hydraulicznych wydobyli z pojazdu strażacy, z obrażeniami trafił do szpitala. Potrącone zwierzę nie przeżyło.

Do zdarzenia doszło 3 października przed godzinę 19 w Strzałkowie w powiecie radomszczańskim. Służby otrzymały informację o poważnym wypadku z udziałem samochodu osobowego.

Na drogę wybiegły konie, doszło do zderzenia

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że w trakcie jazdy 75-letniego kierującego fordem, na jezdnię wybiegły dwa konie. Mężczyzna uderzył w jednego z nich, w wyniku tego zdarzenia kierujący został poszkodowany, strażacy przy użyciu specjalistycznego sprzętu wydobyli go z pojazdu, następnie nieprzytomny został przewieziony do szpitala. Niestety, zwierzę, które uderzył pojazd musiało zostać uśpione przez lekarza weterynarii - relacjonuje aspirant Dariusz Kaczmarek oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Radomsku.

Konie wybiegły na drogę. Doszło do zderzenia
Konie wybiegły na drogę. Doszło do zderzenia
Źródło: KP PSP w Radomsku

I dodaje: - Na miejscu obecny był również właściciel koni, który oświadczył policjantom, że zwierzęta spłoszyły się i wybiegły na drogę. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia.

Konie wybiegły na drogę. Doszło do zderzenia
Konie wybiegły na drogę. Doszło do zderzenia
Źródło: KPP w Radomsku

Autorka/Autor: Piotr Krysztofiak/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Radomsku

