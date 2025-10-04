Na drogę wybiegły dwa konie. Doszło do zderzenia

Konie wybiegły na drogę. Doszło do zderzenia Źródło: KP PSP/KPP w Radomsku

Do zdarzenia doszło 3 października przed godzinę 19 w Strzałkowie w powiecie radomszczańskim. Służby otrzymały informację o poważnym wypadku z udziałem samochodu osobowego.

Na drogę wybiegły konie, doszło do zderzenia

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że w trakcie jazdy 75-letniego kierującego fordem, na jezdnię wybiegły dwa konie. Mężczyzna uderzył w jednego z nich, w wyniku tego zdarzenia kierujący został poszkodowany, strażacy przy użyciu specjalistycznego sprzętu wydobyli go z pojazdu, następnie nieprzytomny został przewieziony do szpitala. Niestety, zwierzę, które uderzył pojazd musiało zostać uśpione przez lekarza weterynarii - relacjonuje aspirant Dariusz Kaczmarek oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Radomsku.

I dodaje: - Na miejscu obecny był również właściciel koni, który oświadczył policjantom, że zwierzęta spłoszyły się i wybiegły na drogę. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia.

