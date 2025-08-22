Pijany na hulajnodze. 16-latek uszkodził dwa auta

Policja otrzymała zgłoszenie w środę około godziny 20, że na ulicy Jagiellońskiej w Sieradzu doszło do zdarzenia z udziałem kierującego hulajnogą.
16-latek uderzył w dwa auta
"W godzinach wieczornych przy ulicy Jagiellońskiej kierujący hulajnogą elektryczną 16-latek z powiatu zduńskowolskiego uderzył w dwa zaparkowane pojazdy" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu.
Na miejsce przybyli policjanci, którzy sprawdzili stan trzeźwości nieletniego. Okazało się, że w organizmie miał ponad dwa promile alkoholu.
O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny
