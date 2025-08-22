Pijany na hulajnodze. 16-latek uszkodził dwa auta

Do zdarzenia doszło na terenie Sieradza Źródło: Google Earth

Policja otrzymała zgłoszenie w środę około godziny 20, że na ulicy Jagiellońskiej w Sieradzu doszło do zdarzenia z udziałem kierującego hulajnogą.

16-latek uderzył w dwa auta

"W godzinach wieczornych przy ulicy Jagiellońskiej kierujący hulajnogą elektryczną 16-latek z powiatu zduńskowolskiego uderzył w dwa zaparkowane pojazdy" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu.

Na miejsce przybyli policjanci, którzy sprawdzili stan trzeźwości nieletniego. Okazało się, że w organizmie miał ponad dwa promile alkoholu.

