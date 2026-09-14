Pożar samochodu na A1. Autostrada w kierunku Katowic zablokowana
W poniedziałek przed południem dyżurny straży pożarnej otrzymał zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego na 373. kilometrze autostrady A1 w kierunku Katowic.
Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej. Po przyjeździe strażaków okazało się, że płonie samochód z 2025 roku o napędzie hybrydowym. Kierowca opuścił pojazd i nie odniósł żadnych obrażeń.
- Pożar został opanowany, ale działania gaśnicze nadal trwają - przekazał st. kpt. Marek Jeziorski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku.
Utrudnienia dla kierowców
W związku z akcją straży ruch w kierunku Katowic jest obecnie całkowicie wstrzymany.
Źródło: tvn24.pl