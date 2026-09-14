Łódź Pożar samochodu na A1. Autostrada w kierunku Katowic zablokowana Oprac. Natalia Grzybowska |

Pożar samochodu na A1. Autostrada w kierunku Katowic zablokowana Źródło wideo: KP PSP Radomsko Źródło zdj. gł.: KP PSP Radomsko

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W poniedziałek przed południem dyżurny straży pożarnej otrzymał zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego na 373. kilometrze autostrady A1 w kierunku Katowic.

Kierowca zdążył opuścić pojazd na czas Źródło zdjęcia: KP PSP Radomsko

Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej. Po przyjeździe strażaków okazało się, że płonie samochód z 2025 roku o napędzie hybrydowym. Kierowca opuścił pojazd i nie odniósł żadnych obrażeń.

- Pożar został opanowany, ale działania gaśnicze nadal trwają - przekazał st. kpt. Marek Jeziorski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku.

Utrudnienia dla kierowców

W związku z akcją straży ruch w kierunku Katowic jest obecnie całkowicie wstrzymany.