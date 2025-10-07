Dramatyczna akcja ratunkowa jelenia Źródło: Nadleśnictwo Piotrków, Lasy Państwowe

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w powiecie piotrkowskim (Łódzkie). Podczas spaceru z psem myśliwy natknął się na topiącego się jelenia w zbiorniku osadnikowym oczyszczalni ścieków. Głębokość zbiornika to 4 metry, dlatego zwierzę nie było w stanie samodzielnie się z niego wydostać.

Dramatyczna akcja ratunkowa jelenia Źródło: Nadleśnictwo Piotrków, Lasy Państwowe

Myśliwy wspólnie z łowczym, z którym się skontaktował, zdecydowali o wezwaniu na miejsce straży pożarnej z Tomaszowa Mazowieckiego. Akcja nie należała do najłatwiejszych ze względu na grząski i trudnodostępny teren.

Dramatyczna akcja ratunkowa jelenia Źródło: Nadleśnictwo Piotrków, Lasy Państwowe

"Po dwóch godzinach intensywnych działań udało się bezpiecznie wyciągnąć byka z bagna. Zwierzę zostało przetransportowane do pobliskiego lasu, gdzie przez kolejną godzinę pozostawało pod opieką pani weterynarz" - podało Nadleśnictwo Piotrków.

Dramatyczna akcja ratunkowa jelenia Źródło: Nadleśnictwo Piotrków, Lasy Państwowe

Po wybudzeniu jeleń wrócił do swojego naturalnego środowiska.

OGLĄDAJ: TVN24 HD