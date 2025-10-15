Emocje na spotkaniu z Tuskiem. "Proszę spokojnie usiąść i posłuchać" Źródło: TVN24

W środę po południu premier Donald Tusk pojawił się w Piotrkowie Trybunalskim na spotkaniu otwartym z mieszkańcami, gdzie podsumowywał dwa lata działalności jego rządu. - Chciałem dzisiaj to powiedzieć z takim głębokim przekonaniem wszystkim Polakom i całej Polsce: my nie skapitulujemy. Ta walka o lepszą Polskę trwa i zawsze będzie trwała. Nigdy nie można spocząć, nigdy nie można zrezygnować - mówił.

- Czasami, a nawet często, mówicie: szybciej, mocniej, dlaczego tak powoli? A jeszcze tego nie dowieźliście, tego nie zrobiliście. I macie absolutnie prawo i rację. Jesteście od tego, żeby pilnować, dopingować, jak trzeba, nawet krzyczeć na władzę, którą sami wybraliście - kontynuował.

"Proszę spokojnie usiąść i posłuchać"

W tym momencie głos zabrała jedna z osób obecnych na sali - aktywistka klimatyczna, współzałożycielka Inicjatywy Wschód Dominika Lasota. Stojąca obok niej osoba trzymała w rękach transparent z hasłem "Jeden rząd już obaliliśmy".

- Dokończę i pani będzie miała możliwość zabrania głosu. Tutaj są takie reguły i nic nie zwalnia nas z kultury dialogu - odpowiedział jej premier.

Lasota jednak nie przerwała i nadal zwracała się do premiera.

- Pani nie szanuje w ten sposób tutaj zebranych. Pani naprawdę przeszkadza nie mi, ale kilkuset osobom, które przyszły na nasze spotkanie - kontrował Tusk. Aktywistka zaś kontynuowała wypowiedź.

W tym momencie zgromadzeni zaczęli krzyczeć "Donald Tusk".

- Bardzo chcielibyśmy, aby o tych sprawach móc rozmawiać, a nie krzyczeć. Ja nie chcę korzystać z tej przewagi, jaką daje mikrofon - mówił po chwili szef rządu. I dodał: - Jeśli pani nie chce rozmawiać, to proszę spokojnie usiąść i posłuchać.

Chwilę później Tusk powrócił do przemówienia, a Lasota rozmawiała z kilkoma innymi osobami w niewielkiej grupce, która utworzyła się na sali.

