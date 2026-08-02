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Łódź

Pędził hulajnogą 80 km/h w terenie zabudowanym. Stanie przed sądem

Pędził hulajnogą 80 km/h
Przepisy dla osób kierujących hulajnogą elektryczną
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KPP Łódź-Wschód
Hulajnoga elektryczna zamiast 20 kilometrów na godzinę, osiągała aż 80. Policjanci zatrzymali 24-latka, który sam przyznał, że zmodyfikował pojazd. Do zdarzenia doszło w Rzgowie pod Łodzią. Zatrzymany mężczyzna usłyszy zarzuty związane z naruszeniem przepisów.

24-letni mężczyzna jechał hulajnogą przez podłódzki Rzgów z prędkością 80 km/h. Jak poinformowała asp. Aneta Kotynia z Komendy Powiatowej Policji Łódź-Wschód, do zdarzenia doszło w środę.

- Około godziny dziewiątej policjanci wykonujący pomiary prędkości zauważyli mężczyznę kierującego hulajnogą elektryczną. Pomiar prędkości jednośladu wskazał 80 km/h w miejscu gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Kierujący hulajnogą został zatrzymany do kontroli drogowej. Był świadomy prędkości, jaką uzyskał, przyznał, że dokonywał modyfikacji jednośladu. 24-latek był trzeźwy, pojazd został zatrzymany przez policjantów. Za swoje zachowanie mężczyzna odpowie przed sądem - poinformowała Aneta Kotynia z Komendy Powiatowej Policji Łódź-Wschód.

Pędził hulajnogą 80 km/h
Pędził hulajnogą 80 km/h
Źródło zdjęcia: KPP Łódź-Wschód

Przepisy

Przepisy jasno określają zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych. Maksymalna dopuszczalna prędkość takiego pojazdu wynosi 20 km/h. Ponadto użytkownik może poruszać się po jezdni tylko wtedy, gdy na danym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości nie wyższe niż 30 km/h.

Policja przypomina również, że modyfikowanie hulajnogi, między innymi poprzez usunięcie fabrycznych ograniczeń prędkości, powoduje utratę statusu hulajnogi elektrycznej w rozumieniu przepisów. Pojazd poruszający się z prędkością do 45 km/h kwalifikowany jest jako motorower. 

- Do sądu trafił już wniosek o ukaranie mężczyzny. Będzie on odpowiadał za przekroczenie dozwolonej prędkości, za co grozi kara grzywny. Odpowie także za niezgodne z przepisami modyfikacje techniczne wprowadzone w pojeździe. Jakie sankcje zostaną wobec niego zastosowane, zdecyduje sąd - mówi w rozmowie z tvn24.pl Aneta Kotynia z Komendy Powiatowej Policji Łódź-Wschód.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
RzgówŁódźHulajnogi
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