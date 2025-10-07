Kluczowe fakty:

Artur Paul zajmuje się rannymi bocianami od 2017 roku. Z powodzeniem prowadzi ośrodek ich rehabilitacji w sąsiedniej gminie.

W związku z ogromną liczbą interwencji dotyczących pomocy bocianom, zaczął szukać miejsca i sponsora na postawienie nowego, większego ośrodka. Znalazł i jedno i drugie we wsi w gminie Oporów pod Kutnem.

Inwestycja jest już w całkiem zaawansowanym stadium, ale nie ma na nią jeszcze wszystkich zgód. Ostateczna decyzja należy do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ale swoją, niewiążącą decyzję, wydaje też gmina.