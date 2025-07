Ucieczka pacjenta i śmierć 80-latki. Prokuratura sprawdza

Pabianice (woj. łódzkie) Źródło: Google Earth

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Informacje o poszukiwaniach 30-latka, który uciekł z oddziału psychiatrycznego pabianickiej lecznicy, potwierdziła rzeczniczka policji w Pabianicach. - Samowolnie oddalił się mężczyzna w wieku 30 lat, przyjęliśmy takie zgłoszenie. Niezwłocznie zaczęliśmy pana szukać - przekazała sierżant sztabowy Agnieszka Jachimek. Rzeczniczka Pabianickiego Centrum Medycznego, poinformowała, że 30-latek uciekł z terenu placówki podczas spaceru. - Potwierdzam, że doszło do ucieczki pacjenta. Stało się to podczas rutynowego spaceru. Sprawdzamy dokładne okoliczności, jak do tego doszło - przekazała Patrycja Socha.

Nie żyje 80-letnia kobieta. Prokuratura weryfikuje

Dzień po ucieczce mężczyzny, w mieszkaniu na łódzkich Bałutach służby odnalazły ciało 80-letniej kobiety z obrażeniami głowy. Jak dowiedział się tvn24.pl, poszukiwany 30-latek to wnuk seniorki. - O sprawie służby zawiadomił syn zaniepokojony brakiem kontaktu z matką. Na miejsce pojechali funkcjonariusze, w mieszkaniu odnaleźli leżąca kobietę. Jak się później okazało, miała obrażenia głowy i klatki piersiowej. Uzyskaliśmy informacje o ucieczce 30-latka z lecznicy i, jako że wcześniej pomieszkiwał z kobietą, weryfikujemy czy ma związek ze śmiercią kobiety - poinformował prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.