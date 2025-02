"Nie ma prawdziwej zimy" i kleszcze cały czas żerują. Apel nadleśnictwa

Kleszcze ze świątecznymi choinkami

O post pytamy nadleśniczego Nadleśnictwa Grotniki. - Potwierdzam, przy tych temperaturach, które są, można "złapać" kleszcza - mówi Wojciech Cabaj. Dodał, że częstotliwość "ich ataku" jest o wiele niższa, niż na przykład wiosną, czy latem. - Tydzień temu było 12 stopni, uruchomiła się im aktywność, ktoś ostatnio mi mówił, że kupił przed świętami choinkę z plantacji, to chodziły po nim dwa kleszcze - przekazał Cabaj. Słowa nadleśniczego potwierdza lekarz weterynarii, który prowadzi gabinet w Zgierzu. - Nie ma dnia, żeby nie przychodził do nas właściciel czworonoga i prosił o wyciągnięcie kleszcza. Kupowane są też specjalne preparaty czy obroże przeciwko tym pajęczakom. W okresie świątecznym też mieliśmy osoby, które do nas przychodziły, bo przyniosły do domów kleszcze z choinkami - przyznaje lekarz.

"Kleszcze aktywne cały czas"

Winny brak prawdziwej zimy

Specjalista z Uniwersytetu Łódzkiego, mówi nam, że kleszcze zimą funkcjonują, ale rzadko i zazwyczaj żywią się krwią małych gryzoni. Kiedy przychodzi śnieg czy siarczysty mróz, tego zjawiska nie ma. - Przede wszystkim to jest kwestia temperatury, nie mamy praktycznie normalnej zimy - nie ma śniegu, nie ma niskich temperatur. W momencie kiedy nie ma przymrozków, a temperatura jest, jaka jest - można powiedzieć takie przedwiośnie - to im to zupełnie w niczym nie przeszkadza, mogą normalnie funkcjonować - powiedział doktor Radomir Jaskuła z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Kleszcze mogą - nie wszystkie - przenosić groźne dla człowieka choroby - boleriozę i odkleszczowe zapalenie opon mózgowych. Zwierzęta mogą zachorować na tak zwaną babeszjozę. - W takim przypadku, jeśli wiemy, że wbił się w naszą skórę i mamy, chociaż odrobinę niepewności czy jest nosicielem boleriozy, to warto udać się do lekarza, żeby sam go wyciągnął i oddać go do badania. W przypadku jakiegokolwiek rumienia w miejscu, gdzie był wbity ten kleszcz, trzeba zdecydowanie skontaktować się z lekarzem i on przepisze bardzo silny antybiotyk, który pozwala zahamować ewentualny rozwój boleriozy. Nieleczona bolerioza może przynieść opłakane skutki - przekazał. Podpowiedział też, że do lasu powinno chodzić się w jaśniejszym ubraniu, bo wtedy lepiej widać chodzącego po nas kleszcza. Zaradził też, żeby po powrocie z lasu czy łąki, dokładnie się obejrzeć, czy gdzieś te pajęczaki nie chodzą po częściach naszego ciała.