Łódź

Zderzenie traktora z ciężarówką. Kierowca bez prawa jazdy, ale z promilami

Źródło: KPP w Radomsku
Zderzenie pojazdu ciężarowego z ciągnikiem rolniczym w gminie Wielgomłyny pod Radomskiem (Łódzkie). Jak informuje policja, kierujący traktorem był pijany – miał 2,5 promila alkoholu w organizmie, nie posiadał prawa jazdy, a jego pojazd nie miał ważnych badań technicznych.

Do zdarzenia doszło 21 października około godziny 17, w miejscowości Maksymów w gminie Wielgomłyny. Służby otrzymały informację o poważnym wypadku z udziałem ciągnika rolniczego i ciężarówki.

Nie ustąpił pierwszeństwa. Miał 2,5 promila

- Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierujący ciągnikiem rolniczym marki Ursus, 45-letni mężczyzna, włączając się do ruchu, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu pojazdowi ciężarowemu marki MAN, którym kierował 41-letni mężczyzna. W wyniku zderzenia oba pojazdy zostały uszkodzone, jednak nikt nie odniósł obrażeń. Policjanci szybko ustalili, że kierowca ciągnika był nietrzeźwy – badanie wykazało 2,5 promila alkoholu w jego organizmie. Dodatkowo mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, a ciągnik, którym się poruszał, nie miał ważnych badań technicznych - poinformował aspirant Dariusz Kaczmarek z KPP w Radomsku.

Źródło: KPP w Radomsku
Źródło: KPP w Radomsku

45-letni traktorzysta za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

Autorka/Autor: pk/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Radomsku

