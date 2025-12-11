Odpady znajdowały się w kanale deszczowym. Sprawca został szybko namierzony Źródło: ZWiK w Łodzi

Pracownicy wyciągnęli ostatnio z kanału deszczowego drewniane palety, styropian, plastikowe opakowania i maty izolacyjne.

- Najwyraźniej ktoś pomylił miejski kanał z kontenerem na śmieci lub punktem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Przypominamy, kanały to nie śmietnik. Nie można do nich wrzucać odpadów, bo stale muszą być drożne. W tym przypadku doszło do zablokowania przepływu w kanale, którym odprowadzana jest z tego rejonu Łodzi deszczówka do płynącej w pobliżu rzeki Olechówki - przekazał rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi, Miłosz Wika.

Dodał, że 25 listopada do tego samego kanału trafiły ścieki bytowe, a sprawca został szybko ustalony. - To firma budowlana, która prowadziła remont budynków. Przełączyli rurę, którą spuszcza się ścieki kanalizacyjne do kanału deszczowego. Po prostu jakiś pracownik popełnił błąd. Sprawę zgłosiliśmy do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi - podsumował.

Kto odpowiada za podrzucenie odpadów budowalnych i w jaki sposób się to stało, na razie nie wiadomo.