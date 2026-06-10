Łódź Hulajnogą na czerwonym świetle wjechał w samochód. Nagranie Michał Malinowski |

Niebezpieczna sytuacja na jednej z łódzkich ulic Źródło zdj. gł.: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

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Do zdarzenia doszło w niedzielę (7 czerwca) po godzinie 17 na Alei Włókniarzy w pobliżu skrzyżowania z ulicą Żubardzką w Łodzi.

Grupa osób na hulajnogach elektrycznych wjechała na przejście dla pieszych, gdy było czerwone światło, a ulicą jechały samochody. Jeden z mężczyzn uderzył w bok pojazdu.

- Mężczyzna upadł na jezdnię. Kierująca natychmiast zatrzymała się i zapytała o stan zdrowia poszkodowanego, jednak ten twierdził, że nie potrzebuje pomocy medycznej i odjechał z miejsca zdarzenia - podała podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Za niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym mężczyzna zostanie ukarany mandatem. Policjanci prowadzą postępowanie w tej sprawie.

Niebezpieczna sytuacja na jednej z łódzkich ulic