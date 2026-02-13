Szła przed tramwajem, bo "była zdenerwowana na motorniczego"

Zablokowała przejazd tramwajów, bo była zdenerwowana na motorniczego Źródło: KMP Łódź

Do zdarzenia doszło 5 lutego na skrzyżowaniu ulic Karolewskiej i Włókniarzy w Łodzi. Dyżurny miasta otrzymał zgłoszenie o kobiecie, która chodzi po torowisku i blokuje przejazd tramwajów.

- 42-latka próbowała wsiąść do tramwaju już po zakończeniu wymiany pasażerów, gdy pojazd zaczął odjeżdżać z przystanku. Motorniczy nie otworzył ponownie drzwi, ponieważ tramwaj był już w ruchu, co - według relacji - wywołało u kobiety silne wzburzenie - przekazała asp. Kamila Sowińska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

W pewnym momencie weszła na torowisko, obrzuciła wyzwiskami motorniczego, a następnie usiadła na torach. Później wstała i zaczęła iść przed tramwajem, celowo spowalniając jego przejazd. Poruszała się w taki sposób, aby skład nie mógł nabrać prędkości. Jej zachowanie doprowadziło do wstrzymania ruchu czterech tramwajów.

Kobieta postanowiła iść przed tramwajem Źródło: KMP Łódź

Sprawa trafi do sądu

Na miejsce przyjechali pracownicy Nadzoru Ruchu MPK Łódź, którzy prosili kobietę o zejście na pobocze, jednak ta ignorowała ich wezwania i szła dalej torowiskiem. Sytuację zakończyła dopiero interwencja policjantów, którzy ściągnęli kobietę z torowiska. W rozmowie z funkcjonariuszami przyznała, że wiedziała, że popełnia wykroczenie. Tłumaczyła, że czuła się urażona zachowaniem motorniczego.

- Za tamowanie i utrudnianie ruchu wobec 42-latki zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu. Za wykroczenie grozi jej kara ograniczenia wolności lub wysoka grzywna - poinformowała asp. Sowińska.

