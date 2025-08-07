Był pod wpływem narkotyków, po auto kierowcy przyjechał pijany znajomy

Łódź Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło 1 sierpnia przy ulicy Śląskiej w Łodzi. Funkcjonariusze drogówki prowadzili tam akcję "trzeźwy poranek". Co chwilę zatrzymywali kierowców i sprawdzali ich stan trzeźwości, ale nie tylko.

Jeden pod wpływem narkotyków, drugi po alkoholu

Jak relacjonuje aspirant Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, funkcjonariusze zatrzymali do kontroli między innymi kierowcę seata. - 33-latek siedzący za kierownicą swoim zachowaniem wzbudził podejrzenie mundurowych. Przeprowadzone badanie narkotestem potwierdziło obecność substancji zabronionych w jego organizmie. Po chwili na miejsce przyjechał land-roverem poproszony przez mężczyznę 46-latek, aby zabezpieczyć jego pojazd. Mundurowi sprawdzili jego stan trzeźwości. Wówczas wyszło na jaw, że miał on ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie - opisuje policjantka. O losie obu mężczyzn zdecyduje sąd. Grozi im do trzech lat więzienia.

