Łódź

Dziesięć lat, piętnaście instytucji i 25 milionów ton piasku

Likwidowany zakład górniczy w Stefanowie Ruszkowskim
Likwidowany zakład górniczy w Stefanowie Ruszkowskim (zdjęcia z września 2025 roku)
Źródło: Piotr Szremski, mieszkaniec Stefanowa Ruszkowskiego
Mieszkańcy, którzy nie mogą odzyskać swojej ziemi, ciężarówki z piaskiem jeżdżące pod ich oknami, nielegalna droga, ciągłe interwencje policji. I kilkanaście państwowych instytucji, które od 10 lat nie radzą sobie z parą przedsiębiorców, która robi biznes na wydobyciu piasku. To sytuacja w niewielkiej wsi w Łódzkiem. Wsi, pod którą leży 25 milionów ton cennego surowca.
Kluczowe fakty:
  • Sprawa wydawała się prosta. Na wydzierżawionych od rolników działkach pewna firma wydobywała piasek potrzebny przy budowie pobliskiej drogi ekspresowej. Po zakończeniu budowy w 2015 r., miała zasypać dziurę, doprowadzić ziemię do poprzedniego stanu i oddać rolnikom. Nie zrobiła żadnej z tych rzeczy.
  • Lista instytucji, które wydały w tej sprawie wielostronicowe stanowiska, przyprawia o zawrót głowy: starostwo powiatowe, urząd gminy, Wojewódzki Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny, prokuratura, policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, nadzór budowlany, łódzki urząd marszałkowski, a na koniec Wyższy Urząd Górniczy.
  • Wszystkie te instytucje uporem, konsekwencją, sprytem i seriami niekończących się, zapętlonych odwołań od kolejnych decyzji od dekady skutecznie pokonuje dwóch przedsiębiorców. To Henryk i Bartosz Górny. Ojciec i syn.
  • Rolnikom, którzy chcieliby odzyskać swoje pola, nie opłaca się już o nie walczyć. Gdyby je teraz przejęli, odpowiedzialność za przeprowadzenie kosztującej miliony złotych rekultywacji spadłaby na nich.

Wszystko zaczęło się w 2012 roku. Do grupki właścicieli kilku działek rolnych położonych w sąsiedztwie tworzonej właśnie ekspresówki S8 zgłosili się przedstawiciele firmy BG Racing. Chcieli wydzierżawić teren na trzy lata. Pod działkami znajdowały się złoża piasku, który jest potrzebny przy budowie dróg.

Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
