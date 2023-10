Był prowadzony w kajdankach przez policjantów do radiowozu, uwolnił się i uciekł do lasu. 17 godzin poszukiwań

Był prowadzony w kajdankach do radiowozu, uwolnił się i uciekł do lasu

O zdarzenie zapytaliśmy rzecznika Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu. - W dniu 4 października około godziny 16.40 do dyżurnego komisariatu w Głownie, dotarła informacja od funkcjonariuszy, że w czasie doprowadzenia 27-latka na czynności procesowe do prokuratury rejonowej w Zgierzu doszło do jego ucieczki. Uwolnił się i uciekł do pobliskiego lasu, gdy był prowadzony do radiowozu - informuje podkomisarz Robert Borowski z policji w Zgierzu. I dodaje: - Policjanci przeszukali okoliczne miejscowości i obszary leśne. W wyniku podjętych czynności mężczyznę zatrzymano w dniu dzisiejszym około godziny 9.30 w pobliżu miejsca jego zamieszkania. Policjant przekazuje też, że "do poszukiwań mężczyzny były skierowane duże siły i środki". Po więcej informacji odesłał nas do prokuratury.