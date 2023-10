Wjechała do rowu i wypadła z samochodu. 30-latka nie żyje

czytaj dalej

Polityka zaczęła wchodzić w sfery, w których absolutnie nie powinno jej być. I jeżeli jakaś kobieta mówi, że polityka jej nie dotyczy, a spotkałam się z takimi głosami, to nie jest to prawda - podkreśliła w programie "Jeden na jeden" w TVN24 aktorka Magdalena Boczarska. Zaapelowała, by w niedzielę udać się do lokali wyborczych. - To może być jeden z najważniejszych wyborów w naszym życiu - stwierdziła.