Nagle zjechał z drogi i się przewrócił

Do zdarzenia doszło 3 października w miejscowości Bartodzieje w gminie Masłowice pod Radomskiem. Służby otrzymały informację o wypadku z udziałem motorowerzysty.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący motorowerem 58-letni mężczyzna w nieustalonych okolicznościach zjechał na pobocze drogi, stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do jego wywrócenia. Mężczyzna był nieprzytomny, dlatego na miejsce wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe - informuje aspirant Dariusz Kaczmarek, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Radomsku.

Poszkodowany mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem do szpitala Kopernika w Łodzi. Dokładne okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśnia policja.