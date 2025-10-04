Logo strona główna
Łódź

Nagle zjechał z drogi i się przewrócił

Zjechał z drogi i się przewrócił
Do zdarzenia doszło w miejscowości Bartodzieje pod Radomskiem
Źródło: Google Maps
58-latek jadący motorowerem w miejscowości Bartodzieje (Łódzkie) z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi i nagle się przewrócił. Nieprzytomnego mężczyznę do szpitala w Łodzi zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do zdarzenia doszło 3 października w miejscowości Bartodzieje w gminie Masłowice pod Radomskiem. Służby otrzymały informację o wypadku z udziałem motorowerzysty.

Zjechał z drogi i się przewrócił

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący motorowerem 58-letni mężczyzna w nieustalonych okolicznościach zjechał na pobocze drogi, stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do jego wywrócenia. Mężczyzna był nieprzytomny, dlatego na miejsce wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe - informuje aspirant Dariusz Kaczmarek, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Radomsku.

Zjechał z drogi i się przewrócił
Zjechał z drogi i się przewrócił
Źródło: KP PSP w Radomsku
Nieprzytomnego mężczyznę zabrał do szpitala śmigłowiec LPR
Nieprzytomnego mężczyznę zabrał do szpitala śmigłowiec LPR
Źródło: KP PSP w Radomsku

Poszkodowany mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem do szpitala Kopernika w Łodzi. Dokładne okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśnia policja.

Autorka/Autor: Piotr Krysztofiak/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Radomsku

