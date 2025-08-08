Ciężarówka uderzyła w wiadukt. Ładunek wypadł na jezdnię

Do zdarzenia doszło przed godziną 6 na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Wartkowice i Emilia pod Zgierzem. Służby otrzymały informację o poważnym wypadku z udziałem samochodu ciężarowego.
Uderzył w wiadukt, betonowe elementy szamba na drodze
- Kierujący ciężarówka jechał autostradą w kierunku Poznania, wiózł betonowe elementy szamba i z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi i bokiem uderzył w wiadukt. Załadunek rozsypał się na jezdnię w kierunku Warszawy. Służba autostradowa zablokowała drogę w obu kierunkach. Obecnie ruch w kierunku Poznania odbywa się jednym pasem, w kierunku stolicy droga jest w pełni przejezdna - przekazał brygadier Jędrzej Pawlak w Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
Kierujący ciężarówką został ranny. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.
Autorka/Autor: pk/tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Zgierzu