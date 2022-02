Złote Maliny 2022. Wśród nominowanych Bruce Willis, Amy Adams i Jared Leto. Kto zostanie najgorszym aktorem roku?

Najgorszy aktor, najgorsza aktorka

Pełna lista nominowanych

Poniżej przedstawiamy pełną listę nominacji Złotych Malin 2022: NAJGORSZY FILM "Diana: Musical" "W nieskończoność" "Karen" "Kosmiczny mecz: Nowa era" "Kobieta w oknie" NAJGORSZY AKTOR Scott Eastwood - "Dangerous" Roe Hartrampf - "Diana: Musical" LeBron James - "Kosmiczny mecz: Nowa era" Ben Platt - "Drogi Evanie Hansenie" Mark Wahlberg - "W nieskończoność" NAJGORSZA AKTORKA Amy Adams - "Kobieta w oknie" Jeanna de Waal - "Diana: Musical" Megan Fox - "Midnight in the Switchgrass" Taryn Manning - "Karen" Ruby Rose - "Uwikłana" NAJGORSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA Amy Adams - "Drogi Evanie Hansenie" Sophie Cookson - "W nieskończoność" Erin Davie - "Diana: Musical" Judy Kaye - "Diana: Musical" Taryn Manning - "Every Last One of Them" NAJGORSZY AKTOR DRUGOPLANOWY Ben Affleck - "Ostatni pojedynek" Nick Cannon - "Elita złodziei" Mel Gibson - "Dangerous" Gareth Keegan - "Diana: Musical" Jared Leto - "Dom Gucci" NAJGORSZY WYSTĘP BRUCE'A WILLISA W FILMIE Z 2021 ROKU Bruce Willis - "American Siege" Bruce Willis - "Apex" Bruce Willis - "Kosmiczny grzech" Bruce Willis - "Deadlock" Bruce Willis - "Fortress" Bruce Willis - "Midnight in the Switchgrass" Bruce Willis - "Poza prawem" Bruce Willis - "Survive the Game" NAJGORSZE EKRANOWE NIEDOPASOWANIE obsada i dowolna scena śpiewana (lub choreografia) - "Diana: Musical" LeBron James i dowolna animowana postać, na którą się poci - "Kosmiczny mecz: Nowa era" Jared Leto i którakolwiek z tych rzeczy: 17-funtowa lateksowa twarz, ubrania lub akcent - "Dom Gucci" Ben Platt i którakolwiek z postaci, która gra jak Ben Platt - "Drogi Evanie Hansenie" Tom i Jerry - "Tom i Jerry" NAJGORSZY REŻYSER Christopher Ashley - "Diana: Musical" Stephen Chbosky - "Drogi Evanie Hansenie" Damon 'Coke' Daniels - "Karen" Renny Harlin - "Elita złodziei" Joe Wright - "Kobieta w oknie" NAJGORSZY SCENARIUSZ "Diana: Musical" "Karen" "Elita złodziei" "Twist" "Kobieta w oknie" NAJGORSZY REMAKE, SEQUEL BĄDŹ ZRZYNKA "Karen" (nieumyślny remake Cruelli DeVil) "Kosmiczny mecz: Nowa era" "Tom i Jerry" "Twist" (rapowy remake "Olivera Twista") "Kobieta w oknie" (zrzynka "Okna na podwórze")