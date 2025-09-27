Logo strona główna
Kultura i styl

Gdyńskie Złote Lwy dla "Ministrantów"

|
Piotr Domalewski "Ministranci" (najlepszy scenariusz, nagroda publiczności)
"Franz Kafka" - zwiastun filmu Agnieszki Holland
Źródło: Total Film/Kino Świat
Zakończył się 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Najważniejszą nagrodę Konkursu Głównego - Złote Lwy - otrzymał film "Ministranci" w reżyserii Piotra Domalewskiego. "Franz Kafka" Agnieszki Holland doceniony został między innymi Srebrnymi Lwami.
Kluczowe fakty:
  • W gdyńskim Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej wręczono nagrody 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
  • Na Złote Lwy miało szansę 16 filmów pełnometrażowych, które oceniało jury pod przewodnictwem Magnusa von Horna.
  • Platynowe Lwy za całokształt twórczości artystycznej otrzymała Ewa Braun.
  • Wśród nagrodzonych znalazły się filmy: "Ministranci", "Chopin, Chopin!", "Wielka Warszawska", "Franz Kafka", "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" oraz

Zakończyła się jubileuszowa 50. edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. - Przy wszystkich nagrodach byliśmy bardzo zgodni - powiedział przewodniczący jury Konkursu Głównego Magnus von Horn.

Najważniejszą nagrodę Konkursu Głównego - Złote Lwy - otrzymał film "Ministranci" Piotra Domalewskiego.

Druga co do ważności nagroda - Srebrne Lwy - trafiła do filmu ""Franz Kafka" Agnieszki Holland. Grający tytułową rolę Idan Weiss doceniony został nagrodą za najlepszą główną rolę męską. Ponadto uhonorowani zostali Tomasz Naumiuk za zdjęcia oraz Gabriela Polakova za charakteryzację.

Agnieszka Holland: nawet gdybym wygrała Oscara, to raczej niewiele zmieniłby na dłuższą metę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Agnieszka Holland: nawet gdybym wygrała Oscara, to raczej niewiele zmieniłby na dłuższą metę

Tomasz-Marcin Wrona

Trzy nagrody trafiły w ręce twórców i twórczyń filmu "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". Nagrodę za najlepszą reżyserię otrzymała Emi Buchwald, a Karolina Rzepa nagrodzona została za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą. Film doceniony został także nagrodą "Złoty Pazur" imienia Andrzeja Żuławskiego.

Jury Konkursu Głównego

Do tegorocznego Konkursu Głównego gdyńskiego wydarzenia zakwalifikowano 16 filmów. Były to między innymi "Brat" Macieja Sobieszczańskiego, "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego, "Klarnet" Toli Jasionowskiej, "Larp. Miłość, trolle i inne questy" Kordiana Kądzieli, "Ministranci" Piotra Domalewskiego, "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Emi Buchwald, "Światłoczuła" Tadeusza Śliwy czy "Vinci 2" Juliusza Machulskiego.

Oceniło je jury w składzie:

  • Magnus von Horn (przewodniczący),
  • Bartosz Chajdecki,
  • Magdalena Dipont,
  • Łukasz Gutt,
  • Magdalena Kamińska,
  • Łukasz M. Maciejewski,
  • Grażyna Szapołowska.

50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Źródło: TVN24
Nowy film Wojciecha Smarzowskiego. Rozmowa z Agatą Turkot
Ewelina Witenberg o nowym filmie Wojciecha Smarzowskiego, "Dom dobry"
"Wyjątkowy start święta rodzimego kina"
Rozpoczyna się 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
Szafirowe Lwy dla "Glorious Summer"

W ubiegłym roku powołano do życia konkurs Perspektywy, w ramach którego przyznano Szafirowe Lwy oraz nagrodę za wybitny wkład artystyczny. W skład jury tego konkursu weszli w tym roku: przewodnicząca - Milenia Fiedler, Olga Chajdas oraz Mariusz Włodarski. 

Najlepszym filmem tego konkursu okazał się być "Glorious Summer" w reżyserii Heleny Ganjalyan i Bartosza Szpaka.

Nagrodę za wyjątkowy wkład artystyczny otrzymał Kuba Grabowski (znany również jako Quebonafide), który jest współtwórcą scenariusza, zagrał główną rolę, napisał muzykę do filmu "Północ Południe" w reżyserii Sebastiana Pańczyka. "Centralnym bohaterem i narratorem historii jest Quebo – znany artysta, który zniknął ze sceny, a teraz wraca, by opowiedzieć o swojej walce z chorobą afektywną dwubiegunową (ChAD)" - czytamy w opisie filmu.

Sam Pańczyk otrzymał nagrodę za najlepszy debiut reżyserski lub drugi film.

Grażyna Torbicka i Zbigniew Zamachowski
Grażyna Torbicka i Zbigniew Zamachowski
Źródło: PAP/Piotr Matusewicz

FPFF w Gdyni 2025. Lista nagrodzonych

  • Złote Lwy - "Ministranci" (reż. Piotr Domalewski)
  • Srebrne Lwy - "Franz Kafka" (reż. Agnieszka Holland)
  • Szafirowe Lwy w konkursie Perspektywy - "Glorious Summer" (reż. Helena Ganjalyan, Bartosz Szpak)
  • Wyjątkowy Wkład Artystyczny (konkurs Perspektywy) - Kuba Grabowski "Północ Południe" (reż. Sebastian Pańczyk)
  • Reżyseria - Emi Buchwald "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
  • Główna Rola Męska - Idan Weiss - "Franz Kafka" (reż. Agnieszka Holland)
  • Główna Rola Kobieca - Matylda Giegżno - "Światłoczuła" (reż. Tadeusz Śliwa)
  • Scenariusz - Piotr Domalewski "Ministranci"
  • Zdjęcia - Tomasz Naumiuk - "Franz Kafka" (reż. Agnieszka Holland)
  • Muzyka - Piotr Szulc "Steez83" - "Trzy miłości" (reż. Łukasz Grzegorzek)
  • Drugoplanowa Rola Kobieca - Karolina Rzepa - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" (reż. Emi Buchwald)
  • Drugoplanowa Rola Męska - Andrzej Konopka - "Larp. Miłość, trolle i inne questy" (reż. Kordian Kądziela)
  • Złoty Pazur im. Andrzeja Żuławskiego - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" (reż. Emi Buchwald)
  • Montaż - Agnieszka Glińska - "Ministranci" (reż. Piotr Domalewski)
  • Dźwięk - Teresa Bagińska, Michał Bagiński, Miłosz Jaroszek - "Wielka Warszawska" (reż. Bartłomiej Ignaciuk) 
  • Scenografia - Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński - "Chopin, Chopin!" (reż. Michał Kwieciński)
  • Kostiumy - Magdalena Biedrzycka, Justyna Stolarz - "Chopin, Chopin!" (reż. Michał Kwieciński)
  • Charakteryzacja - Gabriela Polakova - "Franz Kafka" (reż. Agnieszka Holland)
  • Profesjonalny Debiut Aktorski - Filip Wiłkomirski - "Brat" (reż. Maciej Sobieszczański)
  • Debiut Reżyserski lub Drugi Film - Sebastian Pańczyk "Północ Południe"
  • Platynowe Lwy - Ewa Braun
  • Nagroda Publiczności - "Ministranci" (reż. Piotr Domalewski)
  • Najlepszy Film w Konkursie Filmów Krótkometrażowych - "SLAP!!" (reż. Mikołaj Piszczan)
Osobiste spojrzenie na idola. Nowy film Holland to coś więcej niż biograficzne kino
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Osobiste spojrzenie na idola. Nowy film Holland to coś więcej niż biograficzne kino

"WYBÓR WRONY"

Autorka/Autor: Tomasz-Marcin Wrona

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Matusewicz

