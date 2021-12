Złote Globy 2022. Lista nominowanych

Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej ogłosiło w poniedziałek nominacje do Złotych Globów. "Belfast" Kennetha Branagha i "Psie pazury" Jane Campion zdobyły po siedem nominacji.

Złote Globy zostaną przyznane w styczniu przyszłego roku. W wyniku kontrowersji wokół nagród Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej (HFPA) część filmowców ogłosiła bojkot drugich co do ważności amerykańskich wyróżnień filmowych i telewizyjnych. HFPA utraciła partnera telewizyjnego i nie będzie tradycyjnej transmisji w żadnym z ogólnokrajowych nadawców w USA.

Złote Globy 2022 w cieniu kontrowersji i bojkotu

Na początku bieżącego roku "Los Angeles Times" - tuż przed 78. galą wręczenia Złotych Globów - opublikował tekst będący wynikiem dziennikarskiego śledztwa. Uwagę zwrócono między innymi na fakt, że wśród ówczesnych członków nie było ani jednej czarnoskórej osoby. Poza tym opisano, że duże studia i stacje telewizyjne przekazywały hojne prezenty członkom HFPA, sponsorowało różnorakie wycieczki, dzięki czemu zwracały ich uwagę na zgłaszane do ZŁotych Globów produkcje. Po publikacji "Los Angeles Times" giganci tacy jak Amazon, Netflix oraz WarnerMedia ogłosili bojkot nagród. Tom Cruise zwrócił trzy statuetki, a ponad 100 agencji PR zagroziło odcięciem HFPA od swoich klientów, jeśli organizacja nie zostanie zreformowana. Stacja NBC poinformowała, że wycofuje się z transmisji ceremonii w 2022 roku.

We wrześniu bieżącego roku HFPA ogłosiła, że nową szefową stowarzyszenia została niemiecka dziennikarka mieszkająca w Hollywood Helen Hoehne. W listopadzie natomiast ogłoszono, że w organizacji powołany został szef biura różnorodności, a funkcję tę będzie pełnić Neil Phillips.

Jak podaje Variety, przyjęto 21 nowych członków do stowarzyszenia, które obecnie liczy 105 osób. Hoehne zapowiedziała kolejne zmiany, których celem będzie inkluzywność oraz uważniejsze przyglądanie się twórcom niebiałym. Prezeska HFPA przekazała, że niektórych zmian nie da się wprowadzić z dnia na dzień.

Lady Gaga na premierze filmu "Dom Gucci" TVN24

ZŁOTE GLOBY 2022 - LISTA NOMINOWANYCH

FILM

Najlepszy film dramatyczny

Najlepsza komedia lub musical

"Cyrano" "Nie patrz w górę" "Licorice Pizza" "Tick, Tick … Boom!" "West Side Story"

Najlepszy reżyser

Kenneth Branagh "Belfast" Jane Campion "Psie pazury" Maggie Gyllenhaal "Córka" Steven Spielberg "West Side Story" Denis Villeneuve "Diuna"

Najlepszy scenariusz

Paul Thomas Anderson "Licorice Pizza" Kenneth Branagh "Belfast" Jane Campion "Psie pazury" Adam McKay "Nie patrz w górę" Aaron Sorkin "Being the Ricardos"

Najlepsza aktorka w filmie dramatycznym

Jessica Chastain "Oczy Tammy Faye" Olivia Colman "Córka" Nicole Kidman "Being the Ricardos" Lady Gaga "Dom Gucci" Kristen Stewart "Spencer"

Kristen Stewart jako Diana w "Spencer" Forum Film Polska

Najlepszy aktor w filmie dramatycznym

Mahershala Ali "Swan Song" Javier Bardem "Being the Ricardos" Benedict Cumberbatch "Psie pazury" Will Smith "King Richard: Zwycięska rodzina" Denzel Washington "The Tragedy of Macbeth"

Najlepszy aktor w komedii lub musicalu

Leonardo DiCaprio "Nie patrz w górę" Peter Dinklage "Cyrano" Andrew Garfield "Tick, Tick … Boom!" Cooper Hoffman "Licorice Pizza" Anthony Ramos "In the Heights: Wzgórza marzeń"

"Licorice Pizza" reż. Paul Thomas Anderson Forum Film Polska

Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu

Marion Cotillard "Annette" Alana Haim "Licorice Pizza" Jennifer Lawrence "Nie patrz w górę" Emma Stone "Cruella" Rachel Zegler "West Side Story"

Najlepszy aktor drugoplanowy

Ben Affleck "Bar dobrych ludzi" Jamie Dornan "Belfast" Ciarán Hinds "Belfast" Troy Kotsur "CODA" Kodi Smit-McPhee "Psie pazury"

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Caitríona Balfe "Belfast" Ariana DeBose "West Side Story" Kirsten Dunst "Psie pazury" Aunjanue Ellis "King Richard: Zwycięska rodzina" Ruth Negga "Passing"

Najlepszy film animowany

"Encanto" "Przeżyć" "Luca" "Moje slunce Maad" “Raya i ostatni smok"

Film zagraniczny

"Przedział nr 6" "Drive My Car" Ręka Boga" "Bohater" "Matki równoległe"

Zwiastun filmu Pedro Almodovara "Matki równoległe" Sony Pictures/Gutek Film

Najlepsza muzyka

"Kurier francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" - Alexandre Desplat "Encanto" - Germaine Franco "Psie pazury" - Jonny Greenwood "Matki równoległe" - Alberto Iglesias "Diuna" - Hans Zimmer

Najlepsza piosenka:

"Be Alive" z "King Richard: Zwycięska rodzina" "Dos Orugitas" z "Encanto" "Down to Joy” z "Belfast" "Here I Am (Singing My Way Home)" z "Respect" "No Time to Die" z "Nie czas umierać"

"King Richard: Zwycięska rodzina" - zwiastun z piosenką Beyonce Warner Bros. Pictures

TELEWIZJA:

Najlepszy serial dramatyczny

"Lupin" "The Morning Show" "Post" "Squid Game" "Sukcesja"

Najlepszy miniserial lub film telewizyjny

"Dopesick" "American Crime Story: Impeachment" "Sprzątaczka" "Mare of Easttown" "The Underground Railroad"

Najlepszy serial komediowy lub musical

"Wielka" "Hacks" "Only Murders in the Building" "Reservation Dogs" "Ted Lasso"

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

Brian Cox "Sukcesja" Lee Jung Jae "Squid Game" Billy Porter "Pose" Jeremy Strong "Sukcesja" Omar Sy "Lupin"

Aktor Billy Porter EPA/VICKIE FLORES

Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu

Anthony Anderson "Czarno to widze" Nicholas Hoult "Wielka" Steve Martin "Only Murders in the Building" Martin Short "Only Murders in the Building" Jason Sudeikis "Ted Lasso"

Najlepszy aktor w miniserialu lub filmie telewizyjnym

Paul Bettany "WandaVision" Oscar Isaac "Sceny z życia małżeńskiego" Michael Keaton "Dopesick" Ewan McGregor "Halston" Tahar Rahim "Wąż"

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

Uzo Aduba "Terapia" Jennifer Aniston "The Morning Show" Christine Baranski "Sprawa idealna" Elisabeth Moss "Opowieści podręcznej" Mj Rodriguez "Pose"

Najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu

Hannah Einbinder "Hacks" Elle Fanning "Wielka" Issa Rae "Niepewne" Tracee Ellis Ross "Czarno to widzę" Jean Smart "Hacks"

Najlepsza aktorka w miniserialu lub filmie telewizyjnym

Jessica Chastain "Sceny z życia małżeńskiego" Cynthia Erivo "Geniusz: Aretha" Elizabeth Olsen "WandaVision" Margaret Qualley "Sprzątaczka" Kate Winslet "Mare of Easttown"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w produkcji telewizyjnej

Jennifer Coolidge "Biały Lotos" Kaitlyn Dever "Dopesick" Andie MacDowell "Sprzątaczka" Sarah Snook "Sukcesja" Hannah Waddingham "Ted Lasso"

Najlepszy aktor drugoplanowy w produkcji telewizyjnej

Billy Crudup "The Morning Show" Kieran Culkin "Sukcesja" Mark Duplass "The Morning Show" Brett Goldstein "Ted Lasso" Oh Yeong Su "Squid Game"

