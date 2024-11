Piosenkarz Zayn Malik oddał hołd koledze z zespołu One Direction, tragicznie zmarłemu Liamowi Payne'owi. - Tęsknię za tobą - mówił na koncercie inaugurującym trasę w Wielkiej Brytanii. Na scenie wyświetlił się napis: "Kocham cię, bracie".

Napis "Love you bro" z nazwiskiem i datą śmierci Liama Payne'a pojawił się pod koniec sobotniego koncertu Zayna Malika w O2 Academy w Leeds. Na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych słychać, jak piosenkarz mówi podczas występu: "Tęsknię za tobą, Liam. Jesteś tutaj ze mną".

Śmierć Liama Payne'a

Zayn Malik pożegnał kolegę z zespołu

Krótko po śmierci Payne'a Zayn Malik opublikował w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z byłym kolegą z One Direction. "Zorientowałem się, że mówię do ciebie na głos, mając nadzieję, że mnie słyszysz. Nie mogę przestać samolubnie myśleć o tym, że było jeszcze tak wiele rozmów, które mogliśmy przeprowadzić w naszym życiu" - wyznał. "Nie zdążyłem ci podziękować, że wspierałeś mnie w najtrudniejszych momentach mojego życia. Gdy jako 17-latek tęskniłem za domem, zawsze byłeś tam z pozytywnym spojrzeniem i uspokajającym uśmiechem, dając mi do zrozumienia, że jesteś moim przyjacielem" - dodał.