Kultura i styl

"Z całego serca dziękujemy". Nowe informacje o stanie Kazika, jest oświadczenie Kultu

Kazik Staszewski
Publiczność zastąpiła Kazika na koncercie Kultu na Teneryfie
Źródło: Marta Balukiewicz/Fakty po Południu TVN24
Stan zdrowia wokalisty zespół Kult poprawia się - poinformował na Facebooku zespół. Kazik Staszewski w zeszłym tygodniu trafił do szpitala na Teneryfie w związku z komplikacjami po operacji usunięcia wyrostka robaczkowego.

"Stan zdrowia Kazika powoli, ale systematycznie się poprawia. Wszystko wskazuje na to, że operacja nie będzie jednak konieczna. Kazik został już przeniesiony z OIOM-u na zwykłą salę, co jest dla nas bardzo budującym sygnałem" - napisał w poniedziałek Kult na Facebooku.

"Od wczoraj może już samodzielnie pić wodę, a także zaczyna wstawać z łóżka. Od jutra zaplanowane są pierwsze lekkie posiłki. Te drobne, ale jakże ważne postępy napełniają nas ogromną nadzieją na jego powrót do pełni sił. Na ten moment lekarze nie są jeszcze w stanie określić, jak długo potrwa jego pobyt w szpitalu na Teneryfie, ale wierzymy, że każdy kolejny dzień będzie przynosił dalszą poprawę" - czytamy w oświadczeniu.

"W imieniu Kazika z całego serca dziękujemy Wam za tak liczne wyrazy troski, wsparcia i dobre myśli. Są dla nas wszystkich ogromnym wzmocnieniem" - napisali artyści.

Zespół Kult w zeszłym tygodniu udał się na Teneryfę, by zagrać tam koncerty. W czwartek Kazik Staszewski poinformował w mediach społecznościowych, że trafił do szpitala. W jednym z wpisów stwierdził, że w nocy był "bliski końca drogi". Przyczyną nagłego pogorszenia jego stanu zdrowia były komplikacje po operacji usunięcia wyrostka robaczkowego, którą artysta przeszedł przed rokiem.

W związku pobytem swojego wokalisty w szpitalu, pozostali członkowie zespołu zagrali bez niego. Na koncercie na Teneryfie zamiast Kazika śpiewała publiczność.

Publiczność zastąpiła Kazika na koncercie Kultu na Teneryfie
Kult zagrał bez Kazika. "Jeszcze rano były bardzo ciężkie nastroje"
Marta Balukiewicz
Sopot, 20.08.2025. Kazik Staszewski podczas koncertu "Słowa mają moc" w Operze Leśnej w Sopocie w trzecim dniu Top of The Top Sopot Festival 2025
Koncert Kultu bez Kazika. "Jaja sobie robicie" czy "piękny pomysł"?
Kazik Staszewski
Stan Kazika jest "poważny, choć stabilny"
Martyna Nowosielska-Krassowska

Niedyspozycja Kazika na koncercie w Zielonej Górze

O stanie zdrowia Kazika zrobiło się głośno w listopadzie. Pokłosiem koncertu w Zielonej Górze, podczas którego muzyk był wyraźnie niedysponowany, była fala krytyki i oświadczenie artysty. Przyznał się w nim do złego samopoczucia i połączenia leków z alkoholem.

CZYTAJ WIĘCEJ: "Wypada przeprosić". Po krytyce ze strony fanów Kazik Staszewski pisze o "strasznym wydarzeniu"

Chociaż Kazik borykał się z problemami zdrowotnymi, to nie zrezygnował z koncertowania. Kilka dni później trafił do szpitala na Teneryfie.

Autor takich utworów jak "Baranek", "Gdy nie ma dzieci w domu" czy "12 groszy" swoimi bezkompromisowymi tekstami zapisał się w historii polskiej muzyki rockowej. Jego twórczość to ironiczne i celne komentarze do otaczającej rzeczywistości. Nie tylko społecznej, ale też politycznej.

Kazik Staszewski
Fani oburzeni po koncercie, Kazik wydał oświadczenie. "Mój czas nadszedł"
Martyna Nowosielska-Krassowska
Kazik Staszewski
"Jednoczy w groźbie". Po wulgarnej piosence Kazika "przestało być śmiesznie"
Polska
Ewa Bem
Trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival. Na scenie legendy

Autorka/Autor: fil/kab

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Grzegorz Michałowski

