Wim Wenders na czele jury zbliżającego się Berlinale 2026

"Wim Wenders to jeden z najbardziej wpływowych głosów w kinie międzynarodowym" - przekazała w oświadczeniu dyrektorka Berlinale Tricia Tuttle. I dodała: "Wenders od sześciu dekad tworzy filmy, które poruszają i zachwycają nas swoim człowieczeństwem. Jego nienasycona ciekawość i dogłębne opanowanie języka filmowego są widoczne w każdym dziele, niezależnie od tego, czy zgłębia talenty innych artystów, czy rzuca światło na nasze własne poszukiwania sensu i więzi".

Wim Wenders na czele jury Berlinale 2026 Źródło: MICHAEL BUHOLZER/EPA/PAP

"Inny sposób oglądania filmów"

- Nigdy nawet nie przyszło mi do głowy, żeby zostać przewodniczącym jury w moim rodzinnym mieście. Kiedy Tricia Tuttle mnie o to poprosiła, zdałem sobie sprawę z tego, że będzie to dla mnie zupełnie nowy sposób oglądania filmów na Berlinale. Po raz pierwszy obejrzę każdy film w konkursie i omówię je dogłębnie z grupą inteligentnych i kochających kino ludzi. Czy może być coś lepszego? Jestem wdzięczny za zaproszenie mnie do udziału w tym wyjątkowym doświadczeniu - mówił po ogłoszeniu decyzji Wenders.

Wim Wenders trzykrotnie pokazywał własne filmy w Konkursie Głównym Berlinale. W 2000 roku otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia - Nadzwyczajną Nagrodę Jury za obraz "Million Dollar Hotel". Piętnaście lat później festiwal wyróżnił go Honorowym Złotym Niedźwiedziem za całokształt artystycznej twórczości.

Kim jest Wim Wenders

Osiemdziesięcioletni Wim Wenders to jeden z najwybitniejszych i najbardziej znanych na świecie niemieckich reżyserów. Zasłynął jako ważna postać tzw. Nowego Kina Niemieckiego. Na początku studiował medycynę i filozofię. Przerwał jednak naukę i wyjechał do Paryża. Po powrocie do Niemiec w 1970 roku ukończył reżyserię w Monachium. Zwrócił na siebie uwagę filmem "Alicja w miastach" (1974). Jego filmy pod względem stylistycznym stanowią charakterystyczną mieszankę hollywoodzkich form i gatunków z elementami kina alternatywnego.

Dwa najgłośniejsze w jego dorobku filmy powstały w latach 80. Mowa o nagrodzonym Złotą Palmą w Cannes obrazie "Paryż, Teksas" (1984) oraz o "Niebie nad Berlinem" również nagrodzonym w Cannes, tym razem na Najlepszą reżyserię (1987).

"Paryż, Teksas" Wima Wendersa nagrodzony został Złotą Palmą Źródło: mat. prasowe

Wenders ma także na koncie trzy nominacje do Oscara w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny za obrazy "Buena Vista Social Club" (1999), "Pina" (2011) oraz "Sól ziemi" (2014). W ubiegłym roku czwartą nominację do Oscara otrzymał za niezwykły film fabularny "Perfect Days", wyprodukowany w Japonii i zgłoszony przez ten kraj w kategorii Film międzynarodowy.

W latach 1996–2020 Wenders pełnił funkcję prezesa Europejskiej Akademii Filmowej. Jest nie tylko filmowcem, ale także aktywnym fotografem, skupiającym się na zdjęciach pustynnych krajobrazów.

Podczas nadchodzącej, 76. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie (Berlinale), Honorowym Niedźwiedziem za całokształt dokonań zostanie wyróżniona malezyjska aktorka Michelle Yeoh, zdobywczyni Oscara za rolę w filmie "Wszystko, wszędzie, naraz".

76. edycja Berlinale odbędzie się dniach 12-22 lutego 2026 roku.