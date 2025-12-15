Wim Wenders na czele jury zbliżającego się Berlinale 2026

Logo strona główna
Wim Wenders na czele jury Berlinale 2026
Zwiastun filmu "Sól ziemi"
Źródło: Pathé Films
Wybitny niemiecki reżyser Wim Wenders pokieruje pracami jury Konkursu Głównego zbliżającego się 76. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Przyszłoroczna edycja Berlinale odbędzie się w dniach 12-22 lutego 2026 roku. 

"Wim Wenders to jeden z najbardziej wpływowych głosów w kinie międzynarodowym" - przekazała w oświadczeniu dyrektorka Berlinale Tricia Tuttle. I dodała: "Wenders od sześciu dekad tworzy filmy, które poruszają i zachwycają nas swoim człowieczeństwem. Jego nienasycona ciekawość i dogłębne opanowanie języka filmowego są widoczne w każdym dziele, niezależnie od tego, czy zgłębia talenty innych artystów, czy rzuca światło na nasze własne poszukiwania sensu i więzi".

Wim Wenders na czele jury Berlinale 2026
Wim Wenders na czele jury Berlinale 2026
Źródło: MICHAEL BUHOLZER/EPA/PAP

"Inny sposób oglądania filmów"

- Nigdy nawet nie przyszło mi do głowy, żeby zostać przewodniczącym jury w moim rodzinnym mieście. Kiedy Tricia Tuttle mnie o to poprosiła, zdałem sobie sprawę z tego, że będzie to dla mnie zupełnie nowy sposób oglądania filmów na Berlinale. Po raz pierwszy obejrzę każdy film w konkursie i omówię je dogłębnie z grupą inteligentnych i kochających kino ludzi. Czy może być coś lepszego? Jestem wdzięczny za zaproszenie mnie do udziału w tym wyjątkowym doświadczeniu - mówił po ogłoszeniu decyzji Wenders.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Film "Bez końca" Michała Marczaka powalczy o prestiżową nagrodę

Film "Bez końca" Michała Marczaka powalczy o prestiżową nagrodę

Justyna Kobus
"Jedna bitwa po drugiej" na czele. W Ameryce ruszył sezon nagród

"Jedna bitwa po drugiej" na czele. W Ameryce ruszył sezon nagród

Wim Wenders trzykrotnie pokazywał własne filmy w Konkursie Głównym Berlinale. W 2000 roku otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia - Nadzwyczajną Nagrodę Jury za obraz "Million Dollar Hotel". Piętnaście lat później festiwal wyróżnił go Honorowym Złotym Niedźwiedziem za całokształt artystycznej twórczości.

Kim jest Wim Wenders

Osiemdziesięcioletni Wim Wenders to jeden z najwybitniejszych i najbardziej znanych na świecie niemieckich reżyserów. Zasłynął jako ważna postać tzw. Nowego Kina Niemieckiego. Na początku studiował medycynę i filozofię. Przerwał jednak naukę i wyjechał do Paryża. Po powrocie do Niemiec w 1970 roku ukończył reżyserię w Monachium. Zwrócił na siebie uwagę filmem "Alicja w miastach" (1974). Jego filmy pod względem stylistycznym stanowią charakterystyczną mieszankę hollywoodzkich form i gatunków z elementami kina alternatywnego.

Dwa najgłośniejsze w jego dorobku filmy powstały w latach 80. Mowa o nagrodzonym Złotą Palmą w Cannes obrazie "Paryż, Teksas" (1984) oraz o "Niebie nad Berlinem" również nagrodzonym w Cannes, tym razem na Najlepszą reżyserię (1987).

"Paryż, Teksas" Wima Wendersa nagrodzony został Złotą Palmą
"Paryż, Teksas" Wima Wendersa nagrodzony został Złotą Palmą
Źródło: mat. prasowe

Wenders ma także na koncie trzy nominacje do Oscara w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny za obrazy "Buena Vista Social Club" (1999), "Pina" (2011) oraz "Sól ziemi" (2014). W ubiegłym roku czwartą nominację do Oscara otrzymał za niezwykły film fabularny "Perfect Days", wyprodukowany w Japonii i zgłoszony przez ten kraj w kategorii Film międzynarodowy.

W latach 1996–2020 Wenders pełnił funkcję prezesa Europejskiej Akademii Filmowej. Jest nie tylko filmowcem, ale także aktywnym fotografem, skupiającym się na zdjęciach pustynnych krajobrazów. 

Podczas nadchodzącej, 76. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie (Berlinale), Honorowym Niedźwiedziem za całokształt dokonań zostanie wyróżniona malezyjska aktorka Michelle Yeoh, zdobywczyni Oscara za rolę w filmie "Wszystko, wszędzie, naraz".

76. edycja Berlinale odbędzie się dniach 12-22 lutego 2026 roku.

Autorka/Autor: Justyna Kobus

Źródło: Berlinale, "The Hollywood Reporter", tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: MICHAEL BUHOLZER/EPA/PAP

Justyna Kobus
Justyna Kobus
Dziennikarka tvn24.pl
