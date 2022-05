Książę Karol i księżna Kamila wystąpili w popularnym serialu

Książę Walii i księżna Kornwalii zagrali w odcinku specjalnym opery mydlanej "EastEnders", poświęconym platynowemu jubileuszowi 70-lecia panowania Elżbiety II. Para nie musiała się uczyć długiego tekstu. - Zasadniczo są sobą i będą robić to, co będą robić w ciągu najbliższych kilku miesięcy w rzeczywistości, czyli brać udział w obchodach jubileuszu - zdradziła królewska korespondentka.

Aktorka serialu: spotkanie z książęcą parą jak niesamowity sport

Co Karol i Kamila powiedzą w serialu?

Zapytany o słowa, które Karol i Kamila wypowiedzą w serialu, królewska korespondentka BBC Jennie Bond odpowiada: "To ściśle strzeżony sekret". Zaznacza, że para nie musiała się uczyć długiego tekstu. - Zasadniczo są sobą i będą robić to, co będą robić w ciągu najbliższych kilku miesięcy w rzeczywistości, czyli brać udział w obchodach jubileuszu - powiedział w rozmowie z "The Guardian".