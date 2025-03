Policja informuje o wynikach inspekcji przeprowadzonej w domu Gene Hackmana po śmierci aktora i jego żony. Pojawiły się też nowe fakty dotyczące psa, którego zwłoki zostały odnalezione przy ciałach zmarłych małżonków. Jak dotąd nie podano, jakie były przyczyny śmierci dwukrotnego zdobywcy Oscara i pianistki, jednocześnie ich zgon oceniono jako "podejrzany".

Nowe informacje w sprawie śmierci Gene Hackmana

Szeryf Adan Mendoza informował, że na miejscu nie znaleziono śladów morderstwa, a straż pożarna nie odnalazła również wycieku gazu czy trujących substancji. Jego biuro poinformowało we wtorek, że zewnętrzna firma zajmująca się instalacjami gazowymi przeprowadziła inspekcję, która nie przyniosła znaczących dla śledztwa ustaleń. Wykazała niewielki wyciek gazu z jednego z palników kuchenki gazowej, jednak nie były to ilości zagrażające życiu. "Nie uważa się, by były czynnikiem przyczyniającym się do śmierci Gene Hackamana, Betsy Arakawy lub ich psa" - potwierdza w oświadczeniu biuro szeryfa.

Jednocześnie media informują, że śledczy błędnie zidentyfikowali psa, którego znaleziono nieżywego wraz z małżeństwem. Informowali, że to owczarek niemiecki o imieniu Bear, jednak ten pies żyje, podobnie jak inny pies aktora o imieniu Nikita. Nie żyje zaś Zinna, suczka rasy kelpie. Informację tę potwierdził Joey Padilla, właściciel ośrodka opieki nad zwierzętami, który zajął się pozostałymi dwoma psami. Zinna została znaleziona w łazience obok ciała Arakawy. "Była zawsze przywiązana do Betsy i była to piękna relacja" - przekazał w oświadczeniu cytowanym przez media Padilla.

Śmierć Hackmana i Arakawy. Ustalenia

Ciało Arakawy znajdowało się na podłodze w łazience, przy otwartych drzwiach. Miała na sobie dres i bluzę. Na blacie leżały porozrzucane tabletki. Hackmana znaleziono w przedpokoju, miał na sobie spodnie dresowe, koszulkę z długim rękawem i kapcie, a przy sobie laskę i okulary przeciwsłoneczne w pobliżu głowy. CBS News pisze, powołując się na dokumenty śledczych, że jego ciało wyglądało tak, jakby nagle upadł. Śledczy twierdzą, że oboje zmarli na tydzień przed odnalezieniem. Szeryf Mendoza informował, że ostatnia odnotowana aktywność rozrusznika serca aktora miała miejsce 17 lutego, przez co przypuszczają, że był to ostatni dzień jego życia.

Jak opisuje Fox News, powołując się na dokumenty z przeszukania posiadłości, na miejscu śledczy odnaleźli m.in. dwa telefony komórkowe, fiolkę z lekami na receptę i kalendarz na 2025 rok. - Posiadając telefony śledczy mogą ustalić kiedy przestali się ruszać, kiedy przestali się komunikować, co może pomóc określić czas śmierci - ocenił były funkcjonariusz FBI Bill Daly w rozmowie ze stacją. Jego zdaniem, jedną z opcji jest to, że para mogła się zatruć jedzeniem, więc śledczy zapewne będą sprawdzać zawartość lodówki i śmieci.

Fox News pisze, że w momencie znalezienia małżeństwa oba ciała były w takim samym stanie rozkładu. Ponieważ obok Arakawy leżały tabletki, według analityka kryminalnego Petera Valentina śledczy prawdopodobnie je policzyli i dokładnie sprawdzili kiedy recepta była wykupiona. Jak oceniał ekspert, gdyby doszło do celowego przedawkowania, kobieta nie leżałaby na podłodze w pozycji wskazującej na upadek. Dodał też, że gdyby doszło do wypadku to znaleziono by na jej ciele wskazujące na to obrażenia. - Miałaby uraz głowy, krwotok, stłuczenia. Istniałyby dowody urazu - ocenił.

Gene Hackman był wybitnym aktorem, dwukrotnie nagrodzonym Oscarem. Zdobył też cztery Złote Globy, dwie statuetki BAFTA oraz berlińskiego Srebrnego Niedźwiedzia. Zagrał w takich produkcjach, jak "Francuski łącznik", "Bonnie i Clyde" oraz "Genialny klan". Jego żona była pianistką klasyczną.

