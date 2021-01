Młodzieniec z elity Florencji. Obraz Botticellego sprzedany za rekordową sumę

Na aukcji w Nowym Jorku za ponad 92 miliony dolarów został sprzedany portret autorstwa Sandra Botticellego. Agencja Reutera poinformowała, że to najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono za dzieło tego włoskiego malarza. Dom aukcyjny Sotheby's ocenił, że jest to jeden z najbardziej znaczących portretów, które pojawiły się na jego aukcjach.

"Portret młodego mężczyzny trzymającego medal" z XV wieku to jeden z niewielu portretów pędzla włoskiego malarza Sandra Botticellego, które przetrwały do dziś. Obraz przedstawia młodzieńca należącego do elity Florencji.