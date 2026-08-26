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Nowe tytuły i znane hity w odmienionej odsłonie. Taka będzie jesień w TVN

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"Taskmaster" w TVN od 31 sierpnia
Premiera programu "Taskmaster" 31 sierpnia
Źródło wideo: TVN
Źródło zdj. gł.: materiały prasowe
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Nowe programy, odmienione formuły znanych tytułów oraz telewizyjne premiery kinowych hitów znalazły się w ofercie programowej na jesień 2026 w TVN. Oto szczegóły.

W nadchodzących miesiącach telewizja TVN zaoferuje sporo nowości oraz cenione formaty w nieco zmienionych odsłonach i z udziałem gwiazd. Z nowymi sezonami powrócą programy i seriale cieszące się ogromną popularnością: "Kuchenne rewolucje", "Unboxing - Wielkie otwarcie", "Co za tydzień", "Kobieta na krańcu świata", "Na Wspólnej", "Szpital Św. Anny", "Młode gliny", a także "Dzień Dobry TVN".

"Taskmaster"

To jedna z najbardziej absurdalnych rywalizacji, a zarazem międzynarodowy fenomen telewizyjny, który właśnie doczekał się polskiej edycji. W polskim "Taskmasterze" wystąpią stand-uperka Wiolka Walaszczyk, aktorzy Rafał Rutkowski, Zofia Zborowska-Wrona i Kazik Mazur oraz raper Żabson. Oceniał będzie ich Taskmaster - Adam Woronowicz. Uczestnicy będą walczyć o "złoty łeb Taskmastera".

Jak czytamy w informacji prasowej, w tym programie "wszystko może okazać się kluczem do sukcesu". Uczestnicy będą otrzymywać zadania i szukać sposobu, jak je zrealizować. Raz zadanie będzie pozornie proste, ale trzeba będzie znaleźć najbardziej spektakularny sposób na jego wykonanie. Innym razem trzeba będzie wykorzystać codzienne przedmioty w zupełnie niecodzienny sposób. Nie samo wykonanie zadania jest tu najważniejsze. "Liczy się pomysł, odwaga i reakcja jedynego sędziego programu" - wyjaśniono w opisie.

"Taskmaster" na antenie TVN w poniedziałki o 21.30 - premiera 31.08.

"Taskmaster" w TVN od 31 sierpnia
"Taskmaster" w TVN od 31 sierpnia
Źródło zdjęcia: materiały prasowe

"Nowa Szelągowska"

Z końcem września zadebiutuje nowy program Doroty Szelągowskiej "Nowa Szelągowska". Tym razem w centrum uwagi staną nie tylko metamorfozy wnętrz, ale przede wszystkim ludzie i ich historie. Każdy odcinek to opowieść o osobie, która zdecydowała się zaprosić ekipę programu do swojego świata. Powód? Tego m.in. się dowiemy.

Premierowy sezon to osiem odcinków, dokumentujących metamorfozy wnętrz, na które Szelągowska z ekipą miała osiem dni. Twórcy zapowiadają, że na widzów czekają historie, które są czymś więcej niż zwykłą opowieścią o remoncie. "Nowa Szelągowska" na antenie TVN w niedziele o 17.55 - premiera 27.09.

Dorota Szelągowska z nowym programem w TVN
Dorota Szelągowska z nowym programem w TVN
Źródło zdjęcia: materiały prasowe

"Azja Express"

Osiem par i pięć tysięcy kilometrów przez Indonezję, Malezję i Singapur. W nowym sezonie programu "Azja Express" do rywalizacji stanęli: Mateusz Banasiuk i Aldona Banasiuk, Michał Danilczuk i Paweł Danilczuk, Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki, Błażej Król i Robert "DrySkull" Krawczyk, Zoja Skubis i Marysia Jeleniewska, Małgorzata Socha i Mariusz Szydeł, Kasia Zillmann i Janja Lesar, Adam "Naruciak" Zimmermann i Jakub "Dezydery" Stulin.

Zmierzyli się z serią wyzwań, najróżniejszymi emocjami i własnymi ograniczeniami. Odkrywali nowe miejsca, podejmowali się zajęć dalekich od ich codziennych obowiązków. Przy okazji na własnej skórze doświadczyli, że w tym wyścigu wszystko jest możliwe.

"Azja Express" na antenie TVN w soboty o 19.45 - premiera 5.09.

"Azja Express" premierowo 5 września
Źródło: TVN

"MasterChef"

Jeden z najpopularniejszych programów kulinarnych w Polsce wróci w odmienionej odsłonie. W jubileuszowym 15. sezonie "MasterChefa" do Magdy Gessler, Michela Morana i Przemysława Klimy dołączy nowy juror. Jest nim kucharz, prezenter telewizyjny i autor książek kulinarnych Pascal Brodnicki.

24 uczestników programu zostało wybranych z setki chętnych. A czwórkę jurorów w wyborze wspierały zwyciężczynie poprzednich sezonów: Wiktoria Nawara, Joanna Szymanowska oraz Beata Śniechowska - pierwsza kobieta w Polsce, której kuchnia doceniona została gwiazdką Michelin. W tym sezonie kuchnię MasterChefa odwiedzi plejada sław świata kulinarnego oraz gwiazd polskiej rozrywki. W jednym z odcinków w roli jurorki zobaczymy ponownie Annę Starmach. Najlepsi z uczestników tego sezonu wyruszą między innymi do Argentyny, Wielkiej Brytanii oraz do Włoch. Na zwycięzcę natomiast czeka 250 tysięcy złotych, możliwość wydania własnej książki kucharskiej i statuetka.

"MasterChef" na antenie TVN w niedziele o 19.45 - premiera 6.09.

Jubileuszowy sezon "MasterChefa" od 6 września

"The Floor"

Na antenę TVN wraca jeden z najpopularniejszych teleturniejów ostatnich lat "The Floor". W tym sezonie walka o podłogę rozegra się na nowych zasadach. Dla widzów przygotowano dwie rozgrywki, a każda z nich to 20 odcinków i setka nowych uczestników.

Dla fanów teleturnieju przygotowano dwie odsłony "The Floor VIP Challange". Pierwsza z nich wyemitowana zostanie 29 i 30 sierpnia. Udział w niej wzięli: Ewa Drzyzga, Krzysztof Skórzyński, Anna Szczepaniak (Nocotyania), Małgorzata Socha, Bartosz Kurek, Filip Panek (YOSHI), Michał Kot, Antonina Zych (Owies i len), Krystian Stasiewicz, Marta Wierzbicka, Malwina Wędzikowska, Sonia Bohosiewicz, Adam Mirek,  Agustin  Egurrola, Justyna Steczkowska i Kuba "Dezydery" Stulin.

Drugą odsłonę VIP-owskiej rozgrywki zobaczymy w październiku. W tej rywalizacji pojawią się: Mateusz Hładki, Edyta Zając, Kubańczyk, Marta Klepka, Maciej Dębosz, Edyta Herbuś, Joanna Liszowska, Małgorzata Tomaszewska, Sebastian "Kickster" Kraszewski, Piotr Knioła (Pig Out), Weronika Walasiewicz, Agnes Ratajczak, Jakub Leśniowski (Leśnior), Ala Pogwizd, Karol Stefanowicz (Kolorek), Michał Wermiński (Michu Kontrabas), Paulina Neznal (Nezz), Przemek Kucyk, Patryk Zapała (Colorowy) i Dominik Bos.

"The Floor" na antenie TVN od poniedziałku do czwartku o 20.50 - premiera 31.08.

"The Floor" w wersji gwiazdorskiej 29 i 30 sierpnia
Źródło: TVN

"Top Model"

Przy okazji jubileuszowej 15. edycji "Top Model" wróci w odmienionej formule. Do dotychczasowej czwórki jurorów - Joanny Krupy, Kasi Sokołowskiej, Marcina Tyszki i Dawida Wolińskiego - dołączy stylistka i kreatorka wizerunku Ewelina Gralak. Nową prowadzącą została natomiast Klaudia El Dursi. Miłosz Kulesza zaś będzie social buddy - a zatem wsparciem dla uczestników w kreowaniu treści na portale społecznościowe.

"Top Model" na antenie TVN w środy o 21.30 - premiera 2.09.

"Top Model" wraca w odmienionej odsłonie
"Top Model" wraca w odmienionej odsłonie
Źródło zdjęcia: materiały prasowe

Telewizyjne premiery kinowych hitów

Jesienną ofertę programową wzbogacą telewizyjne premiery filmów, które przyciągały tłumy do kin. Widzowie TVN będą mieli szansę zobaczyć między innymi "Teściowie 3", "Vinci 2", "Kleks i wynalazek Filipa Golarza", "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży", "Listy do M. Pożegnania i powroty" oraz "Bridget Jones: Szalejąc za facetem".

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
TelewizjaTVN
Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Dziennikarz tvn24.pl
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