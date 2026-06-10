Kultura i styl "Nigdy nie znaliśmy zespołu bez niego". Fontaines D.C. żegna Trevora Dietza Adam Michejda |

Trevor Dietz Źródło zdj. gł.: instagram.com/fontainesband

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"Z głębokim smutkiem informujemy, że w niedzielę 7 czerwca straciliśmy naszego drogiego przyjaciela i menedżera, Trevora" - napisał zespół w mediach społecznościowych. Jak informuje grupa z Dublina, Trevor Dietz był z nią od początku. "Nigdy nie znaliśmy Fontaines D.C. bez niego, szóstego członka zespołu. Z pasją troszczył się o nas oraz o to, co sprawiedliwe i słuszne na świecie. Był nieustraszony broniąc swoich przekonań. Będzie nam go zawsze brakowało" - czytamy w oświadczeniu.

Grupa na koniec poprosiła o uszanowanie prywatności "w tym niezwykle trudnym czasie" tak jej członków, jak i rodziny zmarłego. Nie podany przyczyny śmierci Dietza.

Muzycy żegnają Trevora Dietza

"Niech twoja dusza spoczywa w pokoju, mój przyjacielu" - pisze w komentarzach po irlandzku Kneecap, bodaj najsłynniejsza w ostatnich latach grupa raperów z Belfastu. "Spoczywaj w pokoju, Trev. Przewyższał oczekiwania wszystkich i wspierał tak wiele zespołów, a jego wpływ jest nie do przecenienia. Brakuje nam słów. Przesyłamy Wam wszystkim naszą miłość i kondolencje" - komentują członkinie angielskiego zespołu punk-rockowego Lambrini Girls. "Był tak cudownym, cudownym człowiekiem, bardzo przykro mi to słyszeć" - pisze irlandzka wokalistka CMAT (Ciara Mary-Alice Thompson).

Dietz nawiązał współpracę z Fontaines D.C. już podczas pierwszych koncertów w dublińskim The Workman's Club, którego wówczas był menedżerem - przypomina portal magazynu "Rolling Stone". "Poszedłem na kawę z chłopakami na William Street i zapytałem, czy wyznaczyli sobie cele i plan ich realizacji. Nie pracowałbym z zespołem, gdyby nie mieli ogromnych oczekiwań i marzeń. Gdyby inni ludzie usłyszeli tę rozmowę tamtego dnia, pomyśleliby: 'Jezu, ci goście to szaleńcy, to się nie uda'. Ale wiedziałem, że możemy zajść daleko poza Irlandię. Dlatego, i to najważniejsze, potrzebujesz zespołu, który podziela twoją wizję, który jest niezawodny, odpowiedzialny i uczciwy" - portal przypomina wypowiedź Dietza.

Fontaines D.C. Źródło zdjęcia: Adam Hampton-Matthews/Avalon/PAP

Fontaines D.C. powstał w 2014 roku w Dublinie. Grupa zyskała międzynarodową sławę, a ich trzeci album "Skinty Fia" trafił na pierwsze miejsca listy najlepiej sprzedawanych albumów Irlandii i Wielkiej Brytanii. Zespół otrzymał dwie nominacje do nagród Grammy.

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