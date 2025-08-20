Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Urodziła się w Londynie, studiuje stomatologię, pisze hity gwiazdom. Kim jest Carla Fernandes?  

Top of the Top Sopot Festival 2025. Carla Fernandes z Bursztynowym Słowikiem
Drugi dzień Top of the Top Sopot Festival 2025
Bursztynowy Słowik powędrował w tym roku do Carli Fernandes. Zdobywczyni głównej nagrody Top of the Top Sopot Festival obchodziła w tym roku 22. urodziny. Mimo młodego wieku ma już na koncie znaczne sukcesy. Kim jest i jak zdobyła rozpoznawalność?

O statuetkę Bursztynowego Słowika rywalizowało w tym roku dziewięcioro artystów i artystek. Szansę na wygraną mieli: Mery Spolsky, Dezydery, Blauka, Phero-Kris Cugowski, Red Lips, Wiktor Waligóra, Michał Szczygieł, Skubas oraz Carla Fernandes. Finalnie główna nagroda Top of the Top Sopot Festival 2025 powędrowała do Carli. Przed sopocką widownią zaprezentowała swój najnowszy singiel "Co jeśli". Wcześniej artystka wydała ich już ponad 20. Debiutancką EP-kę piosenkarka stworzyła jeszcze jako nastolatka. Jak zaczęła karierę? I kim jest Carla Fernandes?

Carla Fernandes z Bursztynowym Słowikiem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Carla Fernandes z Bursztynowym Słowikiem

Kim jest Carla Fernandes?

Carla Fernandes urodziła się w 2003 roku w Londynie. Jej matka jest Polką, a ojciec ma hiszpańsko-portugalskie korzenie. Poza ojczystym angielskim, piosenkarka biegle posługuje się polskim i hiszpańskim. Wszystkich używa nie tylko do komunikacji, ale i w muzyce. Ostatnio wydaje jednak głównie polskojęzyczne utwory.

Carla Fernandes - laureatka Bursztynowego Słowika
Carla Fernandes - laureatka Bursztynowego Słowika
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

Rozpoznawalność zdobyła jeszcze jako nastolatka, dzięki występom w programie "The Voice Kids". Pierwszy singiel - "To co ważne" - we współpracy z innymi wokalistami wydała już w wieku 16 lat. Dwa lata później, w grudniu 2021 roku ukazała się debiutancka EP-ka Fernandes. Minialbum pt. "18" zawierał dziewięć utworów, w tym "OK", "Hasta La Vista" czy "Jungle".

Także w 2021 roku Fernandes rozpoczęła studia na warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Po pierwszym roku stomatologii postanowiła jednak wziąć urlop dziekański. Jak później tłumaczyła w rozmowie z radiem RMF FM, decyzję podjęła ze względu na chęć rozwijania kariery muzycznej. - Nie da się tego (muzyki – red.) połączyć czasowo z tak wymagającym kierunkiem (stomatologią). Nie chciałam mieć podejścia, żeby zdać i zaliczyć, bo to jest bardzo poważny zawód. Bierzesz odpowiedzialność za ludzkie zdrowie. Jestem na urlopie i skupiam się na muzyce - mówiła.

Pytana w sierpniu przez Interię o dalsze plany Fernandes zasugerowała, że już niedługo może wydać nową płytę. - Nie mogę się doczekać, aż oddam w wasze ręce znacznie większą cząstkę siebie, w postaci albumu! - stwierdziła. - Obiecuję, że nie trzeba będzie długo czekać - dodała.

Pierwszy dzień Top of the Top Sopot Festival. Legendy na scenie
Dowiedz się więcej:

Pierwszy dzień Top of the Top Sopot Festival. Legendy na scenie

Carla Fernandes prywatnie

Carla współtworzy też hity innych artystów - jak "Mama" Dody, "WITCH-ER Tarohoro" Justyny Steczkowskiej, "Nie wypada" Wersow, czy "Na niebie" ubiegłorocznego laureata Bursztynowego Słowika" Oskara Cymsa. Z tym ostatnim są przyjaciółmi. Ponad rok temu była nawet pytana przez RMF FM "czy jest z Oscarem", odpowiedziała jednak: - Powiedziałabym: pomidor, ale nie. Oskar jest po prostu super przyjacielem i ogromnym wsparciem na tej mojej drodze artystycznej, więc bardzo się cieszę, że to właśnie z nim mogłam ją rozpocząć.

Prywatnie Carla Fernandes jest narzeczoną Dominika Buczkowskiego-Wojtaszka, producenta muzycznego.

Wiadomością o zaręczynach Fernandes podzieliła się w grudniu ubiegłego roku. "Każdemu z Was życzę, żebyście też mieli przy sobie kogoś, z kim każdy dzień jest najpiękniejszy" - napisała. Jej narzeczony w przeszłości współpracował z gwiazdami, takimi jak Sanah, Doda, Dawid Kwiatkowski czy Viki Gabor.

Autorka/Autor: jdw//am

Źródło: tvn.pl, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski

Udostępnij:
TAGI:
MuzykaPolskaSopotFestiwale
Czytaj także:
Funkcjonariusze policji w Demokratycznej Republice Konga
Trump twierdzi, że zakończył tę wojnę. Właśnie zerwano rozmowy pokojowe
Tłumy na plaży w Walencji
Koniec tanich wakacji w Europie? "Sytuacja wymknęła się spod kontroli"
BIZNES
baltyk litwa shutterstock_2572416689
Jak chłodno się zrobi?
METEO
Autobus elektryczny MZA
Na ulice wyjedzie 85 nowych autobusów elektrycznych
WARSZAWA
Służby zabiezpieczają teren pola kukurydzy w miejscowości Osiny
"Prezydent jest na bieżąco informowany"
Polska
Elektrownia atomowa Goltech - zdj. poglądowe
Mieli zbudować elektrownię. Wycofują się z Polski
BIZNES
20241118-herbera-01
Czym jest wabik? To on mógł spaść pod Osinami
Polska
Dzieci spacerowały środkiem Sanu
Dzieci spacerowały środkiem rzeki
Rzeszów
Pijany kierowca potrącił 6-latka
Pijany kierowca potrącił 6-latka. "Chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala"
Lubuskie
Policja zatrzymała trzy osoby (zdjęcie ilustracyjne)
Pomógł brutalnie zaatakowanej kobiecie. Już wiedzą, kim jest "anonimowy bohater"
Katowice
Nawrocki
"Nowicjusz" Nawrocki próbuje "zapędzić rząd w kozi róg"
Polska
Służy w miejscowości Osiny
"To dla nas najgroźniejsza informacja". Ekspert o eksplozji w Osinach
Polska
Wenecja
Polskie patrole w Wenecji. Policja wyjaśnia i apeluje
Wizja artystyczna asteroidy (European Southern Observatory / M. Kornmesser)
Ci goście odwiedzili Układ Słoneczny. Skąd pochodzą?
METEO
Kierowca ciężarówki zdążył wyhamować
Osiodłany koń bez jeźdźca na drodze szybkiego ruchu
Lublin
Kopalnia Rudna
Wstrząs w kopalni. Operator maszyny był uwięziony
Wrocław
Drifterzy krążyli wokół pary młodej na skrzyżowaniu
Drifterzy krążyli wokół młodej pary na skrzyżowaniu. Nagranie już w rękach policji
Trójmiasto
Sąd Rejonowy w Lubaniu
Kamperem uszkodził dwa auta, sędzia za kierownicą. Jest reakcja ministra
Wrocław
Posiedzenie rządu
"Awantura" podczas posiedzenia rządu. "Dawno takiej nie widziałem"
PODCAST POLITYCZNY
Strażnik miejski (zdjęcie ilustracyjne)
Przybywa strażników miejskich, ale wakatów wciąż sporo
WARSZAWA
Konin
Chińska firma przejęła fabrykę w Polsce. Zatrudnienie znajdzie kilkaset osób
BIZNES
Grupa Azoty Police
Dwóch pracowników spadło z rusztowania, jeden z nich zmarł
Szczecin
imageTitle
Stracił Tour de Pologne. Diagnoza poważniejsza, niż się wydawało
EUROSPORT
shutterstock_2213699725
Ogromna kumulacja rozbita. Rekordowa wygrana
BIZNES
Kornelia Wieczorek
Wielki sukces 17-latki z Polski. Trafiła na prestiżową listę
Polska
imageTitle
Mistrzostwa świata siatkarek 2025 - terminarz, wyniki i tabele
EUROSPORT
Wybuch w polu kukurydzy
Eksplozja tajemniczego obiektu. Wstępne ustalenia prokuratury
Lublin
ZUS
Zanosiła obiad mężowi, ZUS zażądał 60 tysięcy złotych. "Najbardziej absurdalna wygrana"
BIZNES
imageTitle
Pobudka z kolejnym tytułem? O której gra Iga Świątek
EUROSPORT
Moskwa
Rosja wykorzystuje "bardzo specjalny mechanizm"
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica