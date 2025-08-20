Urodziła się w Londynie, studiuje stomatologię, pisze hity gwiazdom. Kim jest Carla Fernandes?  

Drugi dzień Top of the Top Sopot Festival 2025

O statuetkę Bursztynowego Słowika rywalizowało w tym roku dziewięcioro artystów i artystek. Szansę na wygraną mieli: Mery Spolsky, Dezydery, Blauka, Phero-Kris Cugowski, Red Lips, Wiktor Waligóra, Michał Szczygieł, Skubas oraz Carla Fernandes. Finalnie główna nagroda Top of the Top Sopot Festival 2025 powędrowała do Carli. Przed sopocką widownią zaprezentowała swój najnowszy singiel "Co jeśli". Wcześniej artystka wydała ich już ponad 20. Debiutancką EP-kę piosenkarka stworzyła jeszcze jako nastolatka. Jak zaczęła karierę? I kim jest Carla Fernandes?

Kim jest Carla Fernandes?

Carla Fernandes urodziła się w 2003 roku w Londynie. Jej matka jest Polką, a ojciec ma hiszpańsko-portugalskie korzenie. Poza ojczystym angielskim, piosenkarka biegle posługuje się polskim i hiszpańskim. Wszystkich używa nie tylko do komunikacji, ale i w muzyce. Ostatnio wydaje jednak głównie polskojęzyczne utwory.

Carla Fernandes - laureatka Bursztynowego Słowika Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

Rozpoznawalność zdobyła jeszcze jako nastolatka, dzięki występom w programie "The Voice Kids". Pierwszy singiel - "To co ważne" - we współpracy z innymi wokalistami wydała już w wieku 16 lat. Dwa lata później, w grudniu 2021 roku ukazała się debiutancka EP-ka Fernandes. Minialbum pt. "18" zawierał dziewięć utworów, w tym "OK", "Hasta La Vista" czy "Jungle".

Także w 2021 roku Fernandes rozpoczęła studia na warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Po pierwszym roku stomatologii postanowiła jednak wziąć urlop dziekański. Jak później tłumaczyła w rozmowie z radiem RMF FM, decyzję podjęła ze względu na chęć rozwijania kariery muzycznej. - Nie da się tego (muzyki – red.) połączyć czasowo z tak wymagającym kierunkiem (stomatologią). Nie chciałam mieć podejścia, żeby zdać i zaliczyć, bo to jest bardzo poważny zawód. Bierzesz odpowiedzialność za ludzkie zdrowie. Jestem na urlopie i skupiam się na muzyce - mówiła.

Pytana w sierpniu przez Interię o dalsze plany Fernandes zasugerowała, że już niedługo może wydać nową płytę. - Nie mogę się doczekać, aż oddam w wasze ręce znacznie większą cząstkę siebie, w postaci albumu! - stwierdziła. - Obiecuję, że nie trzeba będzie długo czekać - dodała.

Carla Fernandes prywatnie

Carla współtworzy też hity innych artystów - jak "Mama" Dody, "WITCH-ER Tarohoro" Justyny Steczkowskiej, "Nie wypada" Wersow, czy "Na niebie" ubiegłorocznego laureata Bursztynowego Słowika" Oskara Cymsa. Z tym ostatnim są przyjaciółmi. Ponad rok temu była nawet pytana przez RMF FM "czy jest z Oscarem", odpowiedziała jednak: - Powiedziałabym: pomidor, ale nie. Oskar jest po prostu super przyjacielem i ogromnym wsparciem na tej mojej drodze artystycznej, więc bardzo się cieszę, że to właśnie z nim mogłam ją rozpocząć.

Prywatnie Carla Fernandes jest narzeczoną Dominika Buczkowskiego-Wojtaszka, producenta muzycznego.

Wiadomością o zaręczynach Fernandes podzieliła się w grudniu ubiegłego roku. "Każdemu z Was życzę, żebyście też mieli przy sobie kogoś, z kim każdy dzień jest najpiękniejszy" - napisała. Jej narzeczony w przeszłości współpracował z gwiazdami, takimi jak Sanah, Doda, Dawid Kwiatkowski czy Viki Gabor.